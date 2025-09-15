Του Γιάννη Ανυφαντή

Με την εκλογή του προεδρείου ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής που στοχεύει στην διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των διαχρονικών παθογενειών του οργανισμού από το 1998 έως και σήμερα.

Στη θέση του προέδρου εξελέγη ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος συγκεντρώνοντας 18 ψήφους, μια παραπάνω από την δύναμη των 17 βουλευτών της πλειοψηφίας καθώς υπερψηφίστηκε και από την ΝΙΚΗ. Το προεδρείο συμπληρώνουν η Μαρία Συρεγγέλα στη θέση της αντιπροέδρου και η Ιωάννα Λυτρίβη που συγκέντρωσαν 17 θετικές ψήφους έκαστη.

Είχε προηγηθεί αντιπαράθεση επί της σύνθεσης του προεδρείου, με την αντιπολίτευση να ζητά πολυκομματική παρουσία βουλευτών και το αίτημα να απορρίπτεται. Για «ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης» που συνεχίζεται κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ την κυβερνητική πλειοψηφία με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ξεκαθαρίζει ότι η «διαφάνεια και η λογοδοσία για την παράταξη της ΝΔ αποτελούν βάση της ιστορία της», τονίζοντας ότι θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Για προσπάθεια ελέγχου της επιτροπής κατήγγειλε την πλειοψηφία ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για «εκφύλιση της επιτροπής» μίλησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την ερχόμενη Πέμπτη, όπου θα γίνει συζήτηση επί των διαδικαστικών θεμάτων αλλά και για την λίστα μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν.

Θυμίζεται ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της είναι οι τρεις μήνες από τη συγκρότησή της, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η παράταση των εργασιών της ανάλογα με τις καταθέσεις και τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση.

