Για «ημέρα δικαίωσης» έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, ενώ εξαπέλυσε πυρά και στον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις εκλογές», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης και σημειώνει:

«Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ‘’ήρωες’’. Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο».

«Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση @syriza_gr και ο @atsipras προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις Εκλογές. Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσιάζαν ως «ήρωες». Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους… pic.twitter.com/9xc2ZeLh10 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 15, 2025

Νωρίτερα, ο συνήγορος του υπουργού Υγείας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για «ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη». «Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του. Η απόφαση θωρακίζει τη Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες» τόνισε.

«Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν», κατέληξε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Πηγή: skai.gr

