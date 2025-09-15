Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γεωργιάδης για Χάγη: Αυτά τα δικαστήρια παίζουν μόνο πολιτική, δεν αποδίδουν δικαιοσύνη

«Πρόκειται για ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ - Κι εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω», ανέφερε ο υπουργός Υγείας

Γεωργιάδης

«Ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ», ήταν η απάντηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη όταν κλήθηκε να σχολιάσει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει καταδικαστεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως εγκληματίας πολέμου για όσα διαπράττονται στη Γάζα

«Κι εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική. Πολύ κακώς το αναγνωρίζετε. Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν μόνο πολιτική, δεν κάνουν δικαιοσύνη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άδωνις Γεωργιάδης Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark