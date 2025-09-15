Γεωργιάδης για Χάγη: Αυτά τα δικαστήρια παίζουν μόνο πολιτική, δεν αποδίδουν δικαιοσύνη

«Ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ», ήταν η απάντηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη όταν κλήθηκε να σχολιάσει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει καταδικαστεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως εγκληματίας πολέμου για όσα διαπράττονται στη Γάζα.

«Κι εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική. Πολύ κακώς το αναγνωρίζετε. Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν μόνο πολιτική, δεν κάνουν δικαιοσύνη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

