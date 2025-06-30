Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να κλιμακώσει την επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στελέχη αλλά και τον Πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη να βάζουν στο κάδρο των πολιτικών ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Οι παραιτήσεις του κ. Βορίδη, τριών υφυπουργών και ενός γενικού γραμματέα είναι απόδειξη ότι το πρόβλημα ξεπερνά μεμονωμένα πρόσωπα. Αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα διακυβέρνησης του δήθεν «επιτελικού» κράτους. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί πια να παριστάνει τον ανήξερο διαχειριστή. Έξι χρόνια στο τιμόνι της χώρας, αν δεν γνώριζε είναι επικίνδυνος – αν γνώριζε είναι συνένοχος», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα».

Ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ρεσιτάλ υποκρισίας από τον Πρωθυπουργό για να καλύψει το καθεστώς σήψης και διαφθοράς που έστησαν απομυζώντας το κράτος και τις δυνατότητες της χώρας» σχολίασαν από την πράσινη παράταξη.

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στις δημόσιες εμφανίσεις του θα οξύνει την κριτική του και θα φωτογραφίσει τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα του ΠΑΣΟΚ για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον καταμερισμό των πολιτικών αλλά και τυχόν ποινικών ευθυνών για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρωτεργάτη τον γραμματέα Δικαιοσύνης του κόμματος Χρήστο Κακλαμάνη, πολύτιμο βοηθό τον Προϊστάμενο της κοινοβουλευτικής ομάδας Χάρη Δημακαρέα αλλά και αρκετούς βουλευτές, που από σήμερα αναμένεται να μελετούν τη δικογραφία με rotation, επεξεργάζονται τα δεδομένα και ετοιμάζουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που όπως όλα δείχνουν θα είναι για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ενώ προγραμματίζουν την κατάθεση προς τα τέλη του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη ζητούν Πολιτική Αλλαγή, κρούουν όμως τον κώδωνα του κινδύνου παραγραφής ενδεχόμενων αδικημάτων και επισημαίνουν ότι καταρχάς θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν ότι οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν.

«Η μόνη λύση για να φύγει η χώρα από αυτήν την εικόνα παρακμής για την οποία είναι υπεύθυνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης όντας ένας αναξιόπιστος Πρωθυπουργός που δηλώνει είτε ανίκανος να ελέγξει υπουργούς και στελέχη είτε ότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει, είναι να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Πρώτα, όμως, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα γίνουν όλες απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει παραγραφή. Εδώ, δεν έχει ακόμη παραπεμφθεί ο κ. Καραμανλής. Είναι εν εξελίξει η προανακριτική επιτροπή. Επίσης, όπως ξέρετε, θα παραγραφούν ευθύνες πολιτικών προσώπων για υπουργικές πράξεις που η θητεία τους έληξε πριν το 2023», τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον ΣΚΑΙ.

Στελέχη της πράσινης παράταξης φροντίζουν να υπενθυμίζουν ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ δια του Προέδρου του τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη μάλιστα να έχει δεχθεί πυρά από τον τότε υπουργό αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη ότι δεν φορά τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας. Η ομάδα επικοινωνίας του κόμματος δημιούργησε ένα βίντεο με τις εξελίξεις.

Με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πως προσανατολίζεται να συζητήσει τη στρατηγική του κόμματος με τα μέλη του Πολιτικού Κέντρου και είναι πιθανόν να υπάρξει συνάντηση των μελών εντός της εβδομάδας.

