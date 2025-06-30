Γεωργιάδης: Γενναία η παραδοχή του πρωθυπουργού ότι αποτύχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κανένας υπουργός δεν είναι μόνιμος στη θέση του», είπε ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε ερώτηση ως προς τις παραιτήσεις μελών της Νέας Δημοκρατίας και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, γενναία χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τη δημόσια παραδοχή του πρωθυπουργού ότι «αποτύχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Πριν από 1,5 μήνα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί ακριβώς έχει αναγνωρίσει ότι είναι πεδίο αποτυχίας. Στο τέλος του 2027 ο κόσμος θα δει τις επιδόσεις μας και σε αυτόν τον τομέα και θα μας κρίνει» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ως προς την ηθική συγκρότηση των παραιτηθέντων. Θεωρώ ότι όλοι είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι και απολύτως τίμιοι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα έχει να κάνει με χρήματα του ελληνικού λαού που είναι ιερά, αλλά οι παθογένειες δεν διορθώνονται εύκολα», προσέθεσε ο υπουργός υγείας.

«Άλλο κυβερνητικό κόμμα που να ψηφίζει προκαταρκτικές για υπουργούς του, εγώ δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει στην Ελλάδα από το 1830, από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Γιατί η ποινική διαδικασία των υπουργών ισχύει από το Σύνταγμα της Τροιζήνας. Είναι κάτι που δείχνει και τη διαφορά ήθους του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε όλα τα νοσοκομεία της Α’ νοσοκομειακής περιφέρειας

Με αφορμή, το μέτρο για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στα νοσοκομεία, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «ο μέσος όρος αναμονής κατά τη μεγάλη εφημερία στο "Γεννηματάς" την Παρασκευή ήταν 5 ώρες και 56 λεπτά, ενώ προηγουμένως ήταν πάνω από 9 ώρες. Τους πρώτους έξι μήνες της θητείας μου υπήρχαν αναμονές 14 ώρών».

Τους πρώτους έξι μήνες της θητείας μου υπήρχαν αναμονές 14 ωρών. Προσλάβαμε τραυματιοφορείς, δώσαμε να γίνονται διαγνώσεις το βράδυ με ιδιώτη ακτινολόγο, βάλαμε εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, προκηρύξαμε θέσεις όπου υπήρχαν ελλείψεις, σε μία σειρά 15 μέτρων.

Για εμένα και τους ανθρώπους που δουλέψαμε πολύ είναι μεγάλη υπερηφάνεια, καρποί μιας συγκροτημένης δουλειάς.

Πηγή: skai.gr

