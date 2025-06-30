Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε η ορκωμοσία από τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη των νέων μελών της κυβέρνησης.
Ορκίστηκαν:
- Ο Θάνος Πλεύρης ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
- ως Υφυπουργός Εξωτερικών ο Χάρης Θεοχάρης,
- ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γιάννης Ανδριανός και
- ως Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος.
Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.
