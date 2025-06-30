Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ορκίστηκαν τα 4 νέα μέλη της κυβέρνησης - Δείτε φωτογραφίες

Ορκίστηκε ο νέος υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης και οι υφυπουργοί Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Ανδριανός και Χρήστος Δεμερτζόπουλος

UPDATE: 10:14
ορκωμοσία

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε η ορκωμοσία από τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη των νέων μελών της κυβέρνησης.

Ορκίστηκαν:

  • Ο Θάνος Πλεύρης ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
  • ως Υφυπουργός Εξωτερικών ο Χάρης Θεοχάρης,
  • ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γιάννης Ανδριανός και
  • ως Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

Δείτε φωτογραφίες

ορκωμοσία

Μητσοτάκης Τασούλας

Μητσοτάκης

Θάνος Πλεύρης

Θεοχάρης

Ανδριανός

Χρήστος Δεμερτζόπουλος

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ορκωμοσία Θάνος Πλεύρης Προεδρικό Μέγαρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark