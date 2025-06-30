Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μπορεί η κυβέρνηση να ξεπεράσει τη νέα δοκιμασία αναίμακτα; Τα κόμματα έχουν αρχίσει ήδη να αποκωδικοποιούν το νέο πολιτικό σκηνικό και τις εξελίξεις που μπορεί να έχει. Η συζήτηση για πρόωρες εκλογές έχει αρχίσει να φουντώνει, καθώς κατά πολλούς στην αντιπολίτευση η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μεγάλη, έχει σημαντικές «ουρές», ενώ φέρεται να ακολουθεί και μια δεύτερη δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Η πίεση θα είναι πολύ μεγάλη από εδώ και στο εξής στο Μαξίμου. Από το ΠΑΣΟΚ έχουν επισημάνει τον κίνδυνο της παραγραφής - για την πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - αν οι διαδικασίες δεν τρέξουν μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν λένε όχι, ωστόσο, στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είναι δύσκολο να έχεις και την «πίτα ολόκληρη και το σκυλί χορτάτο». Να στηθεί μια προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά κατευθείαν η κυβέρνηση να προκηρύξει εκλογές είναι ένα σενάριο που σίγουρα δεν βολεύει τη γαλάζια παράταξη.

Στη Νέα Δημοκρατία έχουν στο μυαλό τους στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου πως θα είναι η μεγάλη ευκαιρία ανάκαμψης. Έχει γίνει ένα «ταμείο» και υπάρχουν δυνατότητες για παροχές και φοροελαφρύνσεις ακόμα και για τη μεσαία τάξη που έχει πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η πλειοψηφία είχε ξεπεράσει στις περισσότερες δημοσκοπήσεις το ψυχολογικό όριο του 30% και ο στόχος της αυτοδυναμίας μπορεί να φάνταζε δύσκολος, αλλά όχι ακατόρθωτος. Αυτό σημαίνει πως η κυβερνητική παράταξη χρειάζεται χρόνο και όχι βεβιασμένες κινήσεις.

Στον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν από την Παρασκευή εκλογές πιστεύοντας πως σε πολιτικό επίπεδο η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Η αναξιοπιστία της έχει εμπεδωθεί στην κοινωνία, τονίζουν στελέχη του κόμματος. Αναμφισβήτητα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ευκαιρία συνολικά για την αντιπολίτευση να μειώσει την «ψαλίδα» από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ και έξι χρόνια δεν το έχει καταφέρει.

Ποια θα είναι η εικόνα για την κυβέρνηση αν για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αρχίσουν οι διαδικασίες για σύσταση εξεταστικής επιτροπής (ή προανακριτικής που θα ζητήσει η αντιπολίτευση) και παράλληλα τρέχουν οι διαδικασίες της προανακριτικής για τον Κώστα Καραμανλή και του δικαστικού συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο; Σίγουρα όχι καλή. Ο πρωθυπουργός μπορεί να έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά με την παραίτηση των τεσσάρων υπουργών, ωστόσο το πολιτικό κεφαλαίο που έχει δείχνει να απειλείται για πρώτη φορά σοβαρά. Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθάριζαν από την πρώτη στιγμή πως οι παραιτήσεις δεν σημαίνουν και αποδοχή των κατηγοριών.

Στην πολιτική οι εντυπώσεις είναι αυτές που μένουν. Φαντάζει πολύ δύσκολη πλέον η επιστροφή στην κανονικότητα και στα προβλήματα της καθημερινότητας στα οποία δίνει μεγάλη έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση δεν θα το αφήσει να συμβεί. Όσα γίνονταν μέσα στον Οργανισμό για τις κοινοτικές επιδοτήσεις θα παραμείνουν στην κορυφή της ατζέντας. Την εβδομάδα που πέρασε υπήρξε και μια άλλη ενδοκυβερνητική κρίση με τον Άδωνι Γεωργιάδη να «καρφώνει» τον Νίκο Δένδια για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Το μόνο σίγουρο είναι πως το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων θα είναι ενδεικτικό του κλίματος που θα έχει αποτυπωθεί στην κοινωνία μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδηγός για την κυβέρνηση και τα κόμματα προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

