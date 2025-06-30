Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ζητηθούν πίσω τα χρήματα από όσους τα έλαβαν παράνομα, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δήλωσε ότι ήδη ενεργοποιείται μηχανισμός ανάκτησης των χρημάτων που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ενώ θα δημιουργηθεί ακόμη ένα μοντέλο ελέγχου.

Ανέφερε ότι το πρόστιμο των 415 εκ ευρώ της Κομισιόν στη χώρα μας για τις αγροτικές ενισχύσεις αφορά στο μοντέλο πληρωμών και ελέγχων, ενώ εκτίμησε ότι μέσω των ανακτήσεων θα πληρωθεί ένα μέρος του προστίμου.

Πηγή: skai.gr

