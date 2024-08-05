Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Καραλή για το Χάλκινο

«Μανόλο, θερμά συγχαρητήρια. Όλη η Ελλάδα είναι περήφανη», έγραψε στο X o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού από τον Εμμανουήλ Καραλή.

«Καταπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής! «Πέταξε» απόψε και έφτασε στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο», ανέφερε ο κος Μητσοτάκης.

