Όταν ο κορυφαίος όλων των εποχών σε αναγνωρίζει, δεν μπορεί να είσαι… τυχαίος. Ο Μόντο Ντουπλάντις λίγο αφότου συγκλόνισε τον κόσμο με το παγκόσμιο ρεκόρ (6,25μ.) στον τελικό του επί κοντώ των Ολυμπιακών Αγώνων υποκλίθηκε στον Εμμανουήλ Καραλή, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

«Manolo is the man!» τόνισε αρχικά ο δις Ολυμπιονίκης στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τον Έλληνα πρωταθλητή με τον οποίο ξεκίνησαν σχεδόν μαζί τις καριέρες τους και πρόσθεσε: «Είναι αδελφός μου, του έστειλα μήνυμα πριν τους αγώνες. Είναι ένας σπουδαίος αθλητής. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια αντίπαλοι. Τον σέβομαι απεριόριστα και χαίρομαι πάρα πολύ που κατέκτησε το μετάλλιο».

Όσο για το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, ο 24χρονος Σουηδός είπε: «Ειλικρινά δεν ξέρω τι έγινε. Θα πρέπει να το κοιτάξω».

