Στον ρυθμό των Ολυμπιακών Αγώνων έχει μπει και η Μαίρη Συνατσάκη. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε και ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου «αντιγράφει» διάφορα ολυμπιακά αθλήματα. Και είναι σκέτη απόλαυση! Τη ζηλεύουμε λιγάκι…

Το βίντεο ξεκινά με το βάδην και το… άπλωμα των ρούχων. Συνεχίζει με το μάζεμα των παιχνιδιών και τη… σφαιροβολία. Έπειτα προχωράμε στην ετοιμασία του κολατσιού και τη… σκοποβολή.

Η Μαίρη Συνατσάκη κλείνει την «εμφάνισή» της στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την ενόργανη γυμναστική και φυσικά ξεκαρδίζεται στα γέλια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.