Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν στο Παρίσι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ήταν κατ' ιδίαν και διήρκεσε μια ώρα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε συνολική επισκόπηση των ελληνογαλλικών σχέσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκαν όλα τα ζητήματα. Συζητήθηκαν θέματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και θέματα άμυνας, όπου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι χρειάζεται αυξημένη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη που θέλουν να επενδύσουν στην άμυνα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε από νωρίς σήμερα το skai.gr το σημερινό τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για συνολική επισκόπηση των ελληνογαλλικών σχέσεων αλλά και για να συζητηθούν μια σειρά από περιφερειακές προκλήσεις, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στη Συρία, τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, που απασχολούν όχι μόνο τις δύο χώρες αλλά συνολικά την Ευρώπη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εξάλλου σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη ανιχνεύει το νέο τοπίο που διαμορφώνει η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, ενώ επιτακτικά συζητείται η αναβάθμιση της ευρωπαϊκής άμυνας.

«Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη»

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής και λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν, η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει μία συνεκτική εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε μία από τις επτά ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες απονεμήθηκε το “AI Factory”, μια σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδοτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε ευρωπαϊκές χώρες» τόνισε,

«Η Ελλάδα συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη για την τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά ως ένας συνδιαμορφωτής των ευρωπαϊκών εξελίξεων γύρω από τον κρίσιμο αυτό τομέα» επισήμανε ακόμα ο πρωθυπουργός και τόνισε μεταξύ άλλων: «Προσβλέπω σε μια σειρά από ουσιαστικές συναντήσεις και στη δυνατότητά μας, όπως είπα, όχι απλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε στη χώρα μας μια «επανάσταση παραγωγικότητας», αλλά να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και εκείνα τα πεδία όπου χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειές της.»

