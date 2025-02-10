Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής για τη Δράση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Action Summit), με τον Ντέμις Χάσαμπις, νομπελίστα, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Deepmind, εταιρείας η οποία ανήκει στην Google και υλοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου δεοντολογίας και ασφάλειας ως προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα προστατεύει τους χρήστες, αλλά δεν θα περιορίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Συζητήθηκαν ακόμη οι δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στην Deepmind και το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο startups, όσο και σε επίπεδο έρευνας και επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε πιθανή επίσκεψη του Ντ.Χάσαμπις στην Αθήνα τους επόμενους μήνες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε επίσης με τον Κρις Λέχαν υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων της OpenAI. Επί τάπητος βρέθηκε το θέμα της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογών της σε υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην Ευρώπη.

Ανταλλάχθηκαν ακόμα απόψεις για την εξέλιξη της τεχνολογίας των data centers, με έμφαση στις ενεργειακές τους ανάγκες.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε, τέλος, με τον Μπόργκε Εκχολμ, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ericsson. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος και η εξέλιξη των ψηφιακών εφαρμογών επικοινωνίας και τηλεπικοινωνιών και η όλο και αυξανόμενη σημασία της συνδεσιμότητας, καθώς όλο και περισσότερες συσκευές και εφαρμογές θα χρησιμοποιούν δίκτυα κινητών επικοινωνιών στο μέλλον.

