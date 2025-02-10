Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο επαφών του στη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Σε μια εβδομάδα επισκέφθηκε 7 διαφορετικές περιοχές.

Το υψηλό επίπεδο των συνομιλητών καταδεικνύει το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές: Οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Abdullah II, τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας, Ahmad Αl Sharaa, δύο Πρωθυπουργούς, τον Σεΐχη Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani του Κατάρ και τον Παλαιστίνιο Mohammad Mustafa, δύο Αναπληρωτές Πρωθυπουργούς και Υπουργούς Εξωτερικών, τον Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan των ΗΑΕ και τον Ayman Al Safadi της Ιορδανίας, τρεις Υπουργούς Εξωτερικών, τον ΥΠΕΞ Ισραήλ, Gideon Sa'ar, τον μεταβατικό ΥΠΕΞ Συρίας, Asaad Αl Shaibani και τον ΥΠΕΞ της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στην πιο κρίσιμη στιγμή της πιο περίπλοκης περιοχής του κόσμου, η Ελλάδα είναι ενεργά παρούσα. Στη Μέση Ανατολή, όπου η εκεχειρία στη Γάζα και τον Λίβανο βρίσκονται σε σημείο καμπής και στη Συρία, όπου επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με τις προθέσεις του μεταβατικού καθεστώτος.

Οι διπλωματικές πηγές προσθέτουν ότι: Όλες οι χώρες αντιλαμβάνονται την Ελλάδα ως αξιόπιστο συνομιλητή. Καλύπτουμε με την ενεργό μας παρουσία άλλους εξωτερικώς δρώντες στην περιοχή, δηλώνοντας το ουσιαστικό και πολύπλευρο ενδιαφέρον μας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει συγκεκριμένες ανθρωπιστικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Δημιουργεί έναν άξονα φίλων χωρών. Επενδύει στη συνδεσιμότητα, προάγει τις εμπορικές σχέσεις και τις επενδύσεις. Δημιουργεί γέφυρες γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας με τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου, καθώς και την Ινδία.

Τέλος, οι διπλωματικές πηγές καταλήγουν: Περνάμε τα αναγκαία μηνύματα σε χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα λόγω ελληνορθόδοξης παρουσίας.

Η Ελλάδα, με την ιδιότητα του αιρετού μέλους του ΣΑ ΟΗΕ, καθίσταται αρωγός για την προώθηση των θέσεων σημαντικών κρατών που δεν εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

