Γεραπετρίτης στη Βουλή: Ζητήματα κυριαρχίας της χώρας μας δεν συνυφαίνονται με εκείνα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη διαβεβαίωση ότι η εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού «δεν αφορά κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε αλληλοεπιδρά με τα δικαιώματα αυτά» προχώρησε από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης, Τάσου Οικονομόπουλου, ο Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι «η διαδικασία για την κατάρτιση, εκπόνηση, δημοσίευση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού δεν συνδέεται με οποιαδήποτε γεωπολιτική αναφορά».

«Αφορά ένα ζήτημα αμιγώς δικό μας, τεχνικό στο αμέσως προσεχές μέλλον η Ελλάδα θα εκπονήσει τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Τα ζητήματα κυριαρχίας της χώρας μας έχουν λυθεί εδώ και 100 χρόνια δεν συνυφαίνονται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με χωροταξικό σχεδιασμό», ξεκαθάρισε ο κ. Γεραπετρίτης. Αναφερόμενος στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για καθυστέρηση της δημοσιοποίησής του, πρόσθεσε: «Είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολλαπλά στάδια και εκκινεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρόνου. Η θάλασσά μας είναι ο πλούτος και η δύναμή μας και δεσμεύομαι ενώπιον σας ότι η διαδικασία αυτή θα εκκινήσει».

Πηγή: skai.gr

