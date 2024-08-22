ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησαν από την ΠΓ Γεροβασίλη, Φλαμπουράρης, Ραγκούσης και άλλα 5 στελέχη του κόμματος

Με πολύ σκληρό «κατηγορώ» κατά της ηγεσίας αποχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ οχτώ προβεβλημένα μέλη του οργάνου που πρόσκεινται στην ομάδα των «87».

Οι Όλγα Γεροβασίλη, Αλέκος Φλαμπουράρης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Ζωή Καρκούλια, Ελένη Συμεωνίδου και Κατερίνα Νοτοπούλου διαφωνούν με τις προτάσεις της ηγεσίας. Κατάθεσαν παράλληλα το δικό τους κείμενο.

Η αποχώρηση έρχεται στη σκιά της ευθείας αμφισβήτησης της ηγεσίας του Στέφανου Κασσελάκη από τον Παύλο Πολάκη.

Σε κείμενό τους οι «οχτώ» λένε «όχι» στην εισήγηση του προέδρου για τα ΜΜΕ του κόμματος, αλλά αντιτίθενται και στην είσοδό του στη Βουλή μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

«Δεν νομιμοποιούμε διαδικασίες, συμπεριφορές και αποφάσεις, που ευτελίζουν και εμάς ως πρόσωπα και το Κόμμα μας. Η άρνηση να δοθούν οικονομικά στοιχεία στην Π.Γ. σημαίνει πολλά για τους κανόνες που επιβάλλονται στο Νέο ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο την αριστερά δεν εκφράζουν» επισημαίνεται στο κείμενο των «οχτώ».

«Η παραίτηση του συντρόφου και διακεκριμένου επιστήμονα Όθωνα Ηλιόπουλου, έγινε για λόγους αλλότριους, από την μη θεσμική αναφορά του, ότι παραιτείται για να παραδώσει σε πρόσωπο της επιλογής του, ακόμη και αν αυτό είναι το πρόσωπο του Προέδρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα θεσμικό κόμμα και δεν μπορεί να λειτουργεί έξω από όσα ορίζει το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και το καταστατικό μας, αφήνοντας μέλη του ψηφοδελτίου επικρατείας, να λοιδορούνται και να στοχοποιούνται».



«Η συνέχιση της εσωστρέφειας και της δολοφονίας χαρακτήρων για όποιον λόγο, τον μόνο που υπηρετούν είναι την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την συντήρηση. Αυτή την τακτική και αυτές τις αποφάσεις δεν μπορούμε να τις νομιμοποιήσουμε χωρίς εισήγηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, χωρίς σεβασμό στο καταστατικό και τις πάγιες αρχές και αξίες της παράταξης μας» διαμηνύεται στο κείμενο.



«Δεν νομιμοποιούμε διαδικασίες, συμπεριφορές και αποφάσεις, που ευτελίζουν και εμάς ως πρόσωπα και το Κόμμα μας.



Στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας συζήτησης που αφορούσε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν δόθηκε καμία πρόταση του Προέδρου και καμία πρόταση βιωσιμότητας, ενώ

συνεχίζεται ακόμη και από τα μέλη της Π.Γ. η απόκρυψη στοιχείων γύρω από τα οικονομικά του κόμματος, παρά την αύξηση των εξόδων τον τελευταίο χρόνο. Παρά την προσωπική δέσμευση του Προέδρου να δοθούν στοιχεία για αριθμό εργαζομένων, αμοιβές και χρόνο πρόσληψης στο κόμμα, στα ΜΜΕ και στο ίδρυμα Πουλαντζάς, όχι μόνο δεν δόθηκε τίποτα, αλλά δεν υπήρξε σήμερα καμία ενημέρωση και κανένα στοιχείο, στο υπεύθυνο τυπικά και ουσιαστικά όργανο του κόμματος. Τα στοιχεία αυτά όφειλε η ηγεσία του κόμματος να τα δώσει ακόμη και στα μέλη της Κ.Ε. , σύμφωνα με το καταστατικό. Η άρνηση να δοθούν οικονομικά στοιχεία στην Π.Γ. σημαίνει πολλά για τους κανόνες που επιβάλλονται στο Νέο ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο την αριστερά δεν εκφράζουν.



Και ενώ οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχουν πληρωθεί, ούτε τους μισθούς ούτε τα επιδόματα τους, η ηγεσία του κόμματος ζητά, χωρίς να έχει καταθέσει μια πρόταση, λευκή επιταγή.



Δηλώσεις που δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο απεργοσπαστικού μηχανισμού είναι τουλάχιστον καταδικαστέες και ξένες προς το χώρο μας και η ηγεσία οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση.



Η υλοποίηση αποφάσεων και η μετέπειτα προσπάθεια λήψης λευκής επιταγής από την ηγεσία του κόμματος δρα στην κατεύθυνση απαξίωσης του κόμματος μας αλλά και μείωσης της μεταξύ μας εμπιστοσύνης .



Είναι απαράδεκτο σήμερα στην Π.Γ. εκτός ημερησίας διάταξης, να τίθεται θέμα παραίτησης των εκλεγμένων και των συμμετεχόντων στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, ανατροφοδοτώντας αενάως την εσωστρέφεια και την μη παραγωγή πολιτικής. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει λειτουργία φραξιονιστικής λειτουργίας, με πιέσεις σε πλήθος Νομαρχιακών Επιτροπών για πανομοιότυπες αποφάσεις υπέρ της παραίτησης των συμμετεχόντων στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.



Η παραίτηση του συντρόφου και διακεκριμένου επιστήμονα Όθωνα Ηλιόπουλου, έγινε για λόγους αλλότριους, από την μη θεσμική αναφορά του, ότι παραιτείται για να παραδώσει σε πρόσωπο της επιλογής του, ακόμη και αν αυτό είναι το πρόσωπο του Προέδρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα θεσμικό κόμμα και δεν μπορεί να λειτουργεί έξω από όσα ορίζει το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και το καταστατικό μας, αφήνοντας μέλη του ψηφοδελτίου επικρατείας, να λοιδορούνται και να στοχοποιούνται. Η ηγεσία του κόμματος έχει υποχρέωση να διαφυλάττει την ενότητα και να μην αφήνει πρωτοβουλίες να δρουν διαιρετικά σε όλα τα κομματικά επίπεδα.



Η συνέχιση της εσωστρέφειας και της δολοφονίας χαρακτήρων για όποιον λόγο, τον μόνο που υπηρετούν είναι την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την συντήρηση.

Αυτή την τακτική και αυτές τις αποφάσεις δεν μπορούμε να τις νομιμοποιήσουμε χωρίς εισήγηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, χωρίς σεβασμό στο καταστατικό και τις πάγιες αρχές και αξίες της παράταξης μας».

