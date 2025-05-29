Για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων από αύριο Παρασκευή 30 Μαΐου μίλησε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Θυμάμαι και τους δικούς μου γονείς στο 3ο Λύκειο Αμπελοκήπων φρουρούς και συμπαραστάτες τόσα χρόνια. Φανταστείτε από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας τελικός προορισμός για όποιον επιθυμεί να δώσει εξετάσεις», ανέφερε αρχικά. «Αύριο θα δώσουν 100.000 παιδιά, με τους εισακτέους να είναι σχεδόν 70.000, ανάλογα βέβαια και πόσοι θα παραστούν στις εξετάσεις. Υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής, συγχρόνως υπάρχει δυνατότητα να δώσεις και μέσω του Γενικού Λυκείου. Τα παιδιά των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο και όλο αυτό πηγαίνει για 10 μαθήματα για το ΓΕΛ, περισσότερο για το Επαγγελματικό. Δίνουμε μέχρι τα μέσα Ιουνίου γιατί έχουμε και τα ειδικά μαθήματα και τα παιδιά πρέπει να περιμένουν ούτως ή άλλως στο τέλος Ιουνίου τη βαθμολογία τους».

Παράλληλα, η υπουργός έκανε αναφορά και στο Διεθνές Απολυτήριο (IB). «Θα επιχειρήσουμε από το 2026 και σε ελληνικά δημόσια σχολεία να βάλουμε IB, ξεκινάμε ήδη επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ιδεολογικό μας πρόταγμα είναι να δίνουμε στους Έλληνες πολίτες περισσότερες επιλογές. Θέλει να πάει στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, μπορεί να δώσει εξέταση για το Πρότυπο, μακάρι να μπορέσουμε να πετύχουμε και το μεγάλο εγχείρημα του δημόσιου IB», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείσα για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας σημείωσε:

«Αυτό έχει να κάνει με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Όταν ήρθαμε στην κυβέρνηση το 2019, επανήλθε η δυνατότητα στο 2ο τετράμηνο της Γ' Γυμνασίου να μιλάμε για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, την ίδια στιγμή όμως δημιουργούμε διαγνωστικά εργαλεία με πολλές ερωτήσεις για τις δεξιότητες των παιδιών. Είναι στοίχημα δικό μου και ο πρωθυπουργός το θέλει πολύ για το 2025 και το 2026 να δώσουμε δωρεάν εργαλεία στα παιδιά, παραπάνω εργαλεία και από την ηλικία του Γυμνασίου. Κατεύθυνσή μας είναι να κάνουμε πολλές ερωτήσεις στα παιδιά και βέβαια να μπορούμε να διαχειριστούμε τη δυνατότητα να πάει και ένας επαγγελματίας να μιλήσει. Οι σπουδές μας έτσι όπως διαμορφώνεται η αγορά εργασίας είναι μια εκκίνηση, το τι θα κάνουμε μετά στα μεταπτυχιακά μας και στην επαγγελματική μας πορεία μπορεί να είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Το αυριανό είναι μια εκκίνηση, η εκτόξευση έρχεται μετά».

«Από του χρόνου η μείωση της σχολικής ύλης»

Στη συνέχεια, η κ. Ζαχαράκη προανήγγειλε και μείωση της σχολικής ύλης.

«Αυτό που θα κάνω και άμεσα θα υπάρχει και υπουργική, με εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι να μειωθεί η ύλη από του χρόνου σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις βαθμίδες. Δεν είναι άκριτη η μείωση, είναι με εισήγηση των ειδικών συμβούλων. Μπορεί κάποιος να βάλει έξτρα υλικό, αλλά η ύλη είναι συγκεκριμένη. Και μετά βέβαια έχουμε και την τράπεζα θεμάτων. Οφείλω να πω ότι είναι μεγάλη κατάκτηση ότι χρησιμοποιούμε θέματα από την τράπεζα θεμάτων, που μπορεί να βοηθήσει πιο πολύ στη σύνθεση της μάθηση».

«Στόχος είναι το 2026 να έχουμε πλέον επιλογή από το πολλαπλό βιβλίο εκ μέρους καθηγητών και δασκάλων. Είμαι φυσικός, είμαι μαθηματικός και έχω επιλογή να διαλέξω από 4 βιβλία. Θα πάω σε αυτό το οποίο ταιριάζει πιο πολύ στη μεθοδολογία και την προσέγγιση μάθησης του μαθητή μου».

«Διαγραφή 250.000 αιώνιων φοιτητών μέσα στη χρονιά»

Τέλος, έδωσε απαντήσεις αναφορικά και με τις αλλαγές στα πανεπιστήμια μετά και τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει μέχρι οι καταλήψεις να γίνουν μηδενικές, όπως επίσης μηδενική θα είναι και η ανοχή στη βία.

«Για τον έλεγχο έχουμε βάλει χρονικό όριο έως το τέλος Ιουλίου, και για τα επικαιροποιημένα σχέδια. Αμέσως μετά και με το κομμάτι του υπάρχοντος προϋπολογισμού κάποιοι έχουν ξεκινήσει διαγωνισμούς και ελπίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε ήδη υλοποίηση της υποχρεωτικής εισόδου. Σε κάθε κτίριο με τον καλύτερο τρόπο από το τέλος του χρόνου και μετά θα δείτε σιγά - σιγά την εγκατάσταση».

«Το θέμα των αιώνιων φοιτητών θα το φέρουμε στη Βουλή. Είναι ουσιαστικά η διαγραφή ανενεργών φοιτητών, ανθρώπων δηλαδή που δεν έχουν εμφανιστεί στο Πανεπιστήμιο και καλό είναι να καθαρίσουν και οι λίστες. Προφανώς, αυτοί θα βγουν εκτός, μες στη χρονιά. Θα φτάσουν έως τους 250.000 αυτοί, ενώ θα υπάρχουν και θετικές διατάξεις για τους ανθρώπους που δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία».

Πηγή: skai.gr

