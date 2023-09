Οικονόμου: Προτεραιότητα ο φράχτης στον Έβρο, εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες Πολιτική 11:08, 20.09.2023 linkedin

Η επέκταση του φράχτη, μήκους 35 χλμ., είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και θα ολοκληρωθεί βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί, τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου.