Η Κρήτη έχει το μοναδικό προνόμιο της διασταύρωσης επί του εδάφους της των ενεργειακών, των γεωπολιτικών, των γεωγραφικών και των συγκοινωνιακών αξόνων.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής σήμερα, Πέμπτη 13 Μαρτίου, στην Αναπτυξιακή Διάσκεψη Κρήτης, η οποία διοργανώθηκε στο Ηράκλειο από το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιτροπή Κρήτης.

Η Κρήτη, είπε, «υπήρξε ένας φάρος για τον Ελληνισμό, ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός, ο Μινωικός Πολιτισμός, αναπτύχθηκε εδώ».

Και από εκεί και πέρα συνεισέφερε, μέσα στην πορεία των αιώνων και στην πολιτική και στην πνευματική ζωή του τόπου.

«Η τεράστια αξία της, δεν διέφυγε της προσοχής των μεγάλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της Ιστορίας της Ανθρωπότητας, ακριβώς λόγω της θέσης της, από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας, αργότερα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Μεγάλου Κράτους της Γαληνοτάτης -των Βενετών - αργότερα, της Μεγάλης Βρετανίας και των Μεγάλων Δυνάμεων εκείνης της εποχής» εξήγησε.

«Η Κρήτη είναι ακριβώς πάνω στο σημείο τομής του άξονα Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης, της τομής και του γεωπολιτικού, και του γεωγραφικού, και του ενεργειακού άξονα. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει τεράστια σημασία. Το καθένα ξεχωριστά» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη Συρία χαρακτήρισε τις εξελίξεις εξαιρετικά σημαντικές μετά την πτώση καθεστώτος Άσαντ και υπογράμμισε ότι η Συρία «έχει το σουνιτικό στοιχείο, τη σουνιτική πλειοψηφία, το Σιιτικό στοιχείο, τους Αλεβίτες, αυτοί οι οποίοι στήριξαν το καθεστώς Άσαντ, το κουρδικό στοιχείο, το στοιχείο των Δρούζων και επίσης, συμπληρωματικά, τους Ορθοδόξους, τους Αρμενίους και ορισμένες άλλες μικρές ομάδες».

«Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Συρία είναι η πλήρης επικράτηση του σουνιτικού στοιχείου. Τη δημιουργία, λοιπόν, δυνάμει, ενός σουνιτικού τόξου: Τουρκία - Συρία - Λίβανος (ο Λίβανος πάντοτε παρακολουθεί τις εξελίξεις της Συρίας). Και το ερώτημα που τίθεται είναι, αν θα μπορεί το υπάρχον καθεστώς Αλ Σάρα να συμπεριλάβει τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν το μωσαϊκό της σημερινής Συρίας ή θα επιδιώξει μόνο του να κυριαρχήσει στη χώρα» συμπλήρωσε.

Σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Δένδιας «η Συρία παραμένει ένα ερώτημα. Απέναντι σε αυτό το ερώτημα, η Ελλάδα οφείλει να έχει σαφή θέση. Σαφή θέση που αφορά στον γεωπολιτικό ρόλο και την επιρροή της Συρίας στο μέλλον, αλλά μια και μιλάμε εδώ στην Κρήτη γι' αυτό, η Ελλάδα πρέπει να έχει και έχει μια σαφέστατη θέση υπέρ της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία».

Ξεκαθάρισε ότι με τη στενή γεωγραφική έννοια, η Κρήτη είναι «το κοντινότερο μείζον τμήμα του ελλαδικού χώρου προς τη Συρία».

Υπενθύμισε ότι «πάνω από την Κρήτη διέρχεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο» και συνέχισε: «Ένα μνημόνιο παντελώς ανύπαρκτο, το οποίο βασίζεται σε μια ιδιόρρυθμη, φαιδρή θα έλεγα, εάν δεν μπορούσε να δημιουργήσει τέτοιες συνέπειες, νομική κατασκευή».

«Ποια είναι αυτή η νομική κατασκευή;» αναρωτήθηκε και εξήγησε: «Ότι τα νησιά, ανεξαρτήτως μεγέθους, Κρήτη, ίσως Σικελία, δεν έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πέραν χωρικών υδάτων έξι μιλίων, στερούνται δικαιώματος υφαλοκρηπίδας, στερούνται κατ'αυτή την ιδιόρρυθμη νομική άποψη που εκφράζει ένα τμήμα του τουρκικού κατεστημένου, δικαιώματος Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης».

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία απαιτεί να θεωρήσουμε «σοβαρό» το τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά ξεκαθάρισε ότι «απέναντι σε αυτό, εξ ονόματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είχα τη δυνατότητα, είχα την ευκαιρία, είχα την τιμή, να υπογράψω μια άλλη συμφωνία η οποία απέχει από αυτό».

«Είναι έγκυρη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, απολύτως βασισμένη στις ισχύουσες διατάξεις της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού δικαίου για το Δίκαιο της Θάλασσας κι αυτή είναι η λογική της Συμφωνίας. Το κύριο εργαλείο που επέτρεψε αυτή τη συμφωνία, είναι βεβαίως η Κρήτη. Με την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, η Ελλάδα καθορίζει Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο με ένα τρόπο απόλυτα σοβαρό, απόλυτα συμβατό με το Διεθνές Δίκαιο. Εξυπηρετούνται απόλυτα τα συμφέροντα και των δύο χωρών και του Ελληνισμού. Και της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Αποδεικνύει όμως αυτή η συμφωνία, την τεράστια σημασία που έχει η ύπαρξη της Κρήτης για τη χώρα» τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας.

Για το ρόλο που μπορεί να παίξει η Κρήτη για το ΝΑΤΟ, για τις ΗΠΑ, για την Ε.Ε. ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυο βάσεις που δεν πρόκειται και δεν μπορούν να εγκαταλείψουν. Και οι δύο αρχίζουν από "S". Η μία λέγεται "Souda Bay", νομίζω την ξέρετε όλοι, η άλλη λέγεται "Subic Bay", είναι λίγο μακριά από εδώ, στις Φιλιππίνες. Αυτό και μόνο και γιατί; Διότι είναι ακριβώς οι χώροι στους οποίους μπορεί να ναυλοχήσει και να επισκευαστεί ακόμα και αεροπλανοφόρο της τελευταίας κλάσης, "Nimitz class", άνω των 100.000 τόνων».

Υπενθύμισε ότι σε λίγες μέρες ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα παρουσιάσει στη Βουλή των Ελλήνων ένα νέο εξοπλιστικό σχέδιο .

«Το νέο εξοπλιστικό σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα η χώρα προφύλασσε το Αιγαίο με το Στόλο της και προφύλασσε τον αέρα με τα αεροπλάνα της. Αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε σε λίγες μέρες, θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, είναι μια αντίληψη του 21ου αιώνα. Θα δημιουργηθεί πάνω από τη χώρα ένας θόλος, τον έχουμε ονομάσει «Ασπίδα του Αχιλλέα» υπογράμμισε.

«Γιατί τον έχουμε ονομάσει Ασπίδα του Αχιλλέα; Διότι έχει πέντε διαφορετικά επίπεδα, όπως και η ασπίδα του Αχιλλέα: Ένα αντί-drone, ένα αντιπυραυλικό, ένα αντιαεροπορικό, ένα αντιπλοϊκό "anti-ship" και ένα ανθυποβρυχιακό» εξήγησε.

«Και ο Στόλος, τα μεγάλα πλοία του στόλου, οι καινούργιες φρεγάτες μας με στρατηγικά όπλα, τα αεροπλάνα μας 4,5 και 5ης γενεάς επίσης με στρατηγικά όπλα και τα νέα υποβρύχια, η νέα γενιά των υποβρυχίων μας, για τα οποία μόλις τώρα συζητάμε, επίσης με στρατηγικά όπλα, θα απελευθερωθούν από τη χωρική άμυνα της ελληνικής επικράτειας. Και θα μπορούσαν να επιλέξουν ανεξάρτητα από αυτό, τον ρόλο της αποτροπής, απέναντι στην πιθανή απειλή. Προφυλαγμένα από την ανάγκη της χωρικής άμυνας. Η άμυνα του ευρύτερου εναέριου και θαλάσσιου και υποθαλάσσιου χώρου της Ελλάδας, θα γίνεται με σύγχρονα, πολύ μικρότερης αξίας, αλλά πολύ μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, λόγω του αριθμού τους, πυραυλικών στοιχείων» συμπλήρωσε.

«Αλλάζουμε», συνέχισε, «πλήρως το πώς λειτουργούν και πώς εξοπλίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις μας.Έχουμε αλλάξει τη Δομή Δυνάμεων και πώς είναι αυτές διατεταγμένες στον ελλαδικό χώρο».

Μιλώντας για την καινοτομία είπε: «Η Ελλάδα είναι μία χώρα πληθυσμιακά μικρή και είμαστε μια μικρή αγορά. Είμαστε όμως μεγάλοι σε κάτι άλλο: Είμαστε μεγάλοι στο ανθρώπινο κεφάλαιο, είτε μέσα στην πατρίδα μας, είτε έξω απ' αυτήν. Σε οποιοδήποτε από τα μεγάλα Πανεπιστήμια αυτού του πλανήτη πάτε, θα δείτε Έλληνα επιστήμονα. Αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να προσφέρει σε αυτό το οποίο έχουμε εκκινήσει να κάνουμε. Να προσφέρει καινοτόμες απαντήσεις στις ερωτήσεις και στις απαιτήσεις των Γενικών Επιτελείων μας για μόχλευση αυτού του οικοσυστήματος. Έχουμε δημιουργήσει μια Διεύθυνση Καινοτομίας η οποία θέτει σε ένα καινούριο νομικό πρόσωπο που φτιάξαμε και το λέμε «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας»(ΕΛΚΑΚ), τα προβλήματα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Το ΕΛΚΑΚ παίρνει αυτό το ερώτημα και πηγαίνει στο οικοσύστημα», πρόσθεσε, «δηλαδή στις όποιες ελληνικές αμυντικές επιχειρήσεις υπάρχουν και τους Έλληνες επιστήμονες που ενδιαφέρονται και τους θέτει το ερώτημα. Παίρνει τις απαντήσεις, τις αξιολογεί, τις πηγαίνει στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις δοκιμάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και αν η απάντηση κριθεί επαρκής, τότε δίνουμε παραγγελία για το σύστημα».

Για την Κρήτη τόνισε ότι έχει μια νέα μεγάλη ευκαιρία, εκμεταλλευόμενη «τη λαμπρή θέση, το εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιό, τις πανεπιστημιακές και κρατικές δομές που έχει, να συνεισφέρει στη μέγιστη εθνική προσπάθεια που ακολουθεί. Στην προσπάθεια να κάνουμε την πατρίδα μας ισχυρότερη, πιο ευρωπαϊκή και ιδίως πιο φιλική και πιο χρήσιμη για τη νέα γενιά των Ελλήνων».

Τον υπουργό προλόγισε ο συντονιστής της Διάσκεψης, βουλευτής Ηρακλείου και πρόεδρος της Επιτροπής Κρήτης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Λευτέρης Αυγενάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.