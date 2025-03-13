Λογαριασμός
Έως το μεσημέρι της Παρασκευής ο ανασχηματισμός - «Κλείδωσε» για το υπ. Οικονομικών ο Πιερρακάκης

Ποια ονόματα ακούγονται για το νέο κυβερνητικό σχήμα - Ίσως γίνει η έκπληξη με όνομα που δεν έχει συζητηθεί στο υπουργείο Υποδομών

Μητσοτάκης με Πιερρακάκη

Έως το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ενώ η ορκωμοσία των νέων υπουργών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νέος «τσάρος» στο υπουργείο Οικονομικών, στη θέση του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος πάει σε ρόλο συντονιστή στο Μέγαρο Μαξίμου, θα είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος μετακινείται από το υπουργείο Παιδείας.

Όσον αφορά στο υπουργείο Υποδομών, ίσως υπάρξει κάποια έκπληξη με πρόσωπο που δεν έχει ακουστεί. 

Επίσης αναμένεται να «σπάσει» το υπουργείο Ενέργειας σε δύο »κομμάτια», σε υπουργείο Ενέργειας και υπουργείο Χωροταξίας.

Τα σενάρια για την είσοδο νέων υφυπουργοών σε διάφορα υπουργεία περιλαμβάνουν τα ονόματα των Γιώργου Στύλιου, Κώστα Βλάση, Μακάριο Λαζαρίδη, Άννα Ευθυμίου, Χρήστου Μπουκώρου, Κώστα Κατσαφάδου και Φώντα Μπαραλιάκου.

