Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Pierre Gramegna, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στη χώρα μας, ενώ επισημάνθηκε η σημασία μεταρρυθμίσεων που θα αποφέρουν οφέλη σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, σε τομείς όπως η ταχεία απονομή δικαιοσύνης και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε, ακόμη, ότι μετά την πανδημία η Ελλάδα πετυχαίνει σταθερά ρυθμό ανάπτυξης που είναι υπερδιπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, έχει πετύχει μεγάλη μείωση της ανεργίας και έχει βελτιώσει σημαντικά την αναλογία του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ.

Επίσης, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμμετοχής του ESM στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών επενδύσεων και πρωτοβουλιών σε πεδία όπως η άμυνα, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες, λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών που συντελούνται.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στον συνομιλητή του ότι η επίσκεψη του γίνεται σε μια εποχή που φαίνεται να έχουμε ξεπεράσει εντελώς τις ημέρες που ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας συνδεόταν άμεσα με την Ελλάδα, τουλάχιστον με βάση τον σημερινό σχεδιασμό του ΕSM. Από την πλευρά του ο Pierre Gramegna είπε μεταξύ άλλων ότι ο κύριος λόγος που έχει έρθει σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι επειδή ανησυχεί για την ελληνική οικονομία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με χαροποιεί ιδιαίτερα η επίσκεψή σας, σε μια εποχή που φαίνεται να έχουμε ξεπεράσει εντελώς τις ημέρες που ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας συνδεόταν άμεσα με την Ελλάδα, τουλάχιστον με βάση τον σημερινό σχεδιασμό του.

Είναι, επομένως, χαρά μας που βρίσκεστε εδώ και που συζητάμε πώς ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας μπορεί ενδεχομένως να εξελιχθεί και να συμβάλλει στην κατεύθυνση των νέων μας υποχρεώσεων και των νέων μας προτεραιοτήτων. Προσβλέπω, λοιπόν, ιδιαίτερα στη συζήτηση που θα έχουμε.

Pierre Gramegna: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, που μας αποδέχεστε με την ομάδα μας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο κύριος λόγος που έχω έρθει σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι επειδή ανησυχώ για την ελληνική οικονομία.

Είναι επειδή απευθυνόμαστε σε αρκετές χώρες, καθώς ο κόσμος μας αλλάζει, οι σύμμαχοι αλλάζουν. Έχουμε ζητήματα κατακερματισμού και άμυνας στο τραπέζι. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη και πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που σας επισκέπτομαι.

Αλλά υπάρχει κι ένας δεύτερος λόγος που προέκυψε όταν προσγειώθηκα εδώ. Δεν έχω μετρήσει τις επισκέψεις μου στην Ελλάδα, αλλά την πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα ήταν πριν 50 χρόνια ως φοιτητής. Το πρώτο πράγμα που κάναμε τότε ήταν να επισκεφτούμε την Ακρόπολη. Αυτό έκανα και σήμερα το πρωί.

Επειδή θεωρώ ότι αυτή η χώρα είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας και τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Άρα, είναι χαρά μου που είμαι εδώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

