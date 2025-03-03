Οι παθογένειες του κρατικού μηχανισμού και ο θυμός των Τεμπών

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα Τέμπη τέμνουν κάθετα το πολιτικό σκηνικό.

Περισσότερο και από δυο χρόνια πριν όπου έλαβε χώρα το τραγικό δυστύχημα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η προσοχή και η νηφαλιότητα που πρέπει να επιδείξουν η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι η δικαιοσύνη να καταλήξει στα πορίσματά της. Το τοπίο έχει αλλάξει έστω και ετεροχρονισμένα και η πλειοψηφία από το συλλαλητήριο του Ιανουαρίου και μετά «πιάστηκε στον ύπνο».

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις ήταν ένα ηχηρό «ράπισμα», ωστόσο οι εκλογές είναι πολύ μακριά για να μπορέσουν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ έδειξε πως το κράτος υπολειτουργεί. Πελατειακή αντίληψη, γραφειοκρατία, μη ορθή διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, αναξιοκρατία, αδυναμία διοίκησης, ελλείψεις προσωπικού, όλα είχαν συσσωρευτεί στις σιδηροδρομικές γραμμές. Το ανησυχητικό είναι πως ανάλογα λειτουργούν και άλλοι τομείς του δημοσίου.

Φταίνε τα μνημονιακά χρόνια; Ενδεχομένως. Πάντως οι κυβερνήσεις οφείλουν πρωτίστως να θεραπεύουν αυτές τις «ασθένειες». Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τυχερός στη δική του «βάρδια» έχοντας το Μάτι και τη Μάνδρα να τον βαραίνει, αλλά ούτε και η σημερινή κυβέρνηση.

Η ενδυνάμωση της αντισυστημικής ψήφου είναι ισχυρή, ωστόσο τα «πολιτικά καύσιμα» από τα Τέμπη δε θα κρατήσουν για πάντα. Στα συν των κομμάτων της μειοψηφίας είναι πως με αυτό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί η Νέα Δημοκρατία χάνει σε αξιοπιστία. Ταυτόχρονα κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Στα πλην είναι πως η αντιπολίτευση έχει χωριστεί στα δυο. Συστημική και αντισυστημική ψήφος «παλεύουν» με χαμένους έως τώρα τις δυνάμεις που έχουν κυβερνητικό παρελθόν.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να αποδείξουν πως έχουν αλλάξει, όμως δεν πείθουν.

Το κεντροδεξιό κοινό είναι αυτό που απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, καθώς όσοι δεν την ψήφισαν στις εκλογές του 2023 ειδικά με τις σημερινές συνθήκες ήταν έτσι και αλλιώς χαμένοι ψήφοι.

Έχει απέναντί της σύσσωμη την αντιπολίτευση, όμως φαίνεται πως ζορίζεται περισσότερο από τους συγγενείς των θυμάτων που απαιτούν δικαιοσύνη. Κατηγορούν το Μαξίμου πως δεν έχει κάνει τις ενέργειες που έπρεπε και αμφισβητούν τις προθέσεις του.

Ο «μουτζούρης» της συγκάλυψης κυνηγά την πλειοψηφία. Η πόλωση και η τοξικότητα που κυριαρχεί δεν είναι αρωγός της αλήθειας. Την περασμένη εβδομάδα στην επικαιρότητα κυριάρχησε το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και το συλλαλητήριο της Παρασκευής. Από αύριο θα μονοπωλήσουν οι μάχες της Βουλής. Αν το μήνυμα «ελήφθη» θα φανεί...

