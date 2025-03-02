Μαρινάκης: Παρουσιάζουν ως «αποκάλυψη» κάτι που έχει απαντηθεί πριν 1 χρόνο

«Τον ελληνικό λαό εμπαίζουν εκείνοι που παρουσιάζουν ως "αποκάλυψη" κάτι που έχει απαντηθεί και μάλιστα πριν από 1 χρόνο στη Βουλή.

Πολιτικά κόμματα έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς εργαλειοποίησης και παραπληροφόρησης για να αποκομίσουν πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη από μια εθνική τραγωδία», σχολιάζει, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τις ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης αναφορικά με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας Θεσσαλίας από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την κάλυψη οικονομικών αναγκών που προέκυψαν μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης κάτω από το σχόλιο του αναδημοσιεύει την ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απαντώντας στις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ίδιο θέμα.

Πηγή: skai.gr

