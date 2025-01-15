Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναμένουν τις αποφάσεις του πρωθυπουργού για τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η φημολογία τις τελευταίες ώρες, πως η επιλογή του θα είναι ο Κώστας Τασούλας, έχει φουντώσει και ήδη τόσο σε Χαριλάου Τρικούπη όσο και σε Κουμουνδούρου προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια. Είναι σίγουρο πως αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις και τις πληροφορίες που υπάρχουν τα ερωτήματα από την αξιωματική αντιπολίτευση προς τον πρωθυπουργό θα είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά. Θα περιμένουν στο διάγγελμα μια πειστική αιτιολόγηση γιατί δεν στήριξε την επιλογή που είχε κάνει πριν από πέντε χρόνια με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Το δεύτερο αφορά τη διαφοροποίησή του να μη τηρήσει την παράδοση που τηρείται από το 1995 και η πλειοψηφία επιλέγει πρόσωπο για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα που να προέρχεται από το αντίπαλο στρατόπεδο.

Στελέχη της αντιπολίτευσης υπενθυμίζουν ήδη πως ο Κάρολος Παπούλιας που προτάθηκε από τον Κώστα Καραμανλή είχε λάβει 279 ψήφους. Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος υποστηρίχθηκε για δεύτερη φορά από τον Κώστα Σημίτη το 2000 και είχε συγκεντρώσει 269 ψήφους. Την πρώτη πενταετία (1995-2000) ήταν η επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου μετά από πρόταση της Πολιτικής Άνοιξης (181 ψήφοι). Ο Προκόπης Παυλόπουλος προτάθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα και εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2015 με 233 ψήφους.

Στο ΠΑΣΟΚ αναμένουν να δουν ποια θα είναι η απόφαση του πρωθυπουργού. Αρκετά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θεωρούσαν ως δεδομένο πως θα προτιμηθεί ένα στέλεχος της κεντροαριστεράς. Θα υπάρξει κάποιος νέος αιφνιδιασμός; Άπαντες περιμένουν το διάγγελμα και σε περίπτωση που είναι μια κομματική επιλογή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ετοιμάσει τη δική του πρόταση που θα έχει προοδευτικά χαρακτηριστικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ αισθάνονται πως έχουν πιο «λυμένα» τα χέρια και από τη στιγμή που επιβεβαιωθούν τα σενάρια ο Σωκράτης Φάμελλος μπορεί να θεωρείται δικαιωμένος που έσπευσε να προλάβει τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού. Έχει ήδη στραφεί τόσο προς το ΠΑΣΟΚ όσο και στη Νέα Αριστερά περιμένοντας να στηρίξουν τη Λούκα Κατσέλη με την οποία συναντήθηκε χθες. Για το θέμα θα συνεδριάσει σήμερα στα πέντε το απόγευμα το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς χωρίς να είναι σίγουρο πως θα βγει «λευκός καπνός». Ο Αλέξης Χαρίτσης στην ΕΡΤ τη χαρακτήρισε αξιοπρεπέστατη επιλογή. Αυτό που τόνιζαν στελέχη του κόμματος είναι πως οποιαδήποτε απόφαση παρθεί δεν θα πρέπει να συνδεθεί με κεντροαριστερά σενάρια συνεργασίας. Ενδεχομένως, μάλιστα τυχόν θετική τοποθέτηση σε σχέση με τη Λούκα Κατσέλη να συνοδευτεί και από μια ανακοίνωση που να διευκρινίζει ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει απρόσκοπτα την αυτόνομη πορεία της.

