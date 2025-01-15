Στις επιπτώσεις της εξάπλωσης και κατάχρησης του εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, επικεντρώθηκε η άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας Arria Formula που συγκλήθηκε στην αίθουσα ECOSOC κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ.

Η Ελλάδα συμμερίζεται τις ανησυχίες των κρατών-μελών για την απειλή που θέτει η χρήση του εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας, τονίζοντας τις επιπτώσεις του στη διεθνή ειρήνη, ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την πιθανότητα πρόκλησης διπλωματικών εντάσεων και συγκρούσεων.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος τόνισε την ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και διεθνή συνεργασία για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από το λογισμικό αυτό.

«Yποστηρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εμπλακούν σε έναν σοβαρό διάλογο με σκοπό να προσδιοριστούν τρόποι ρύθμισης και αποτελεσματικής διαχείρισης της εξάπλωσης και χρήσης του εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας, ώστε να συμβάλλει και να μην υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» ανέφερε ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης.

Η Ελλάδα, τόνισε, έχει συμμετάσχει ενεργά στις σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες έως σήμερα, όπως η Διαδικασία Pall Mall, που ξεκίνησε από τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, και υπέγραψε τη σχετική Διακήρυξη.

Τα κράτη, συμπλήρωσε, πρέπει να θεσπίσουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας και εποπτείας όσον αφορά τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών για νόμιμους σκοπούς και να διασφαλίζουν ότι αυτή η χρήση δεν πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ούτε γίνεται με τρόπο που αντίκειται στο ισχύον διεθνές δίκαιο.

«Ενθαρρύνουμε την ένταξη της συζήτησης για το εμπορικό λογισμικό κατασκοπείας στα σχετικά φόρα αφοπλισμού, στον ΟΗΕ ή σε άλλο επίπεδο, όπως η Ανοικτή Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια και Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Επιτροπή Αφοπλισμού και η Πρώτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ώστε να προαχθεί η κατανόηση της πιθανής χρήσης του εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας σε ένοπλες συγκρούσεις» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Ο κ. Σέκερης αναφέρθηκε στον ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας τονίζοντας ότι «θα πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των παραπάνω διαδικασιών και να εξετάσει την τακτική συζήτηση του ζητήματος της κατάχρησης εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας ως απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους προειδοποίησαν ότι «υπάρχουν κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν λογισμικό κατασκοπείας για παρακολούθηση, εκφοβισμό, φυλάκιση, παρακολούθηση ή στοχοποίηση ατόμων χωρίς κατάλληλη νομική εξουσιοδότηση, εγγυήσεις ή εποπτεία».

Παραδείγματος χάριν, ανέφεραν, ότι τον Μάιο του 2023, ανεξάρτητοι ερευνητές αποκάλυψαν ότι δημόσια πρόσωπα και αξιωματούχοι—συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων—ήταν στόχος λογισμικού κατασκοπείας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022. Ανεφέρθηκε επίσης ότι οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης στο Σουδάν εισήγαγαν εμπορικό λογισμικό κατασκοπείας για χρήση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη χώρα.

