Παναγιωτόπουλος: «Να επιμείνουμε στην καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίου και διακινητών»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο τριμερούς συνάντησης με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά και τον υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Ατάνας Ίλκοβκ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αλί Γερλικαγιά και συμφωνήθηκε το ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν:

«Συναντήθηκαν σήμερα, 14 Ιανουαρίου, στο Ντολμάμπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης, ο υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, κ. Αλί Γερλικαγιά, ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, κ. Ατάνας Ίλκοβ και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, για διαβουλεύσεις σχετικά με θέματα που αφορούν τα αντίστοιχα υπουργεία τους, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας στον κοινό αγώνα κατά της λαθραίας και παράτυπης μετανάστευσης, ο οποίος ξεκίνησε μετά τις τηλεφωνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 μεταξύ των Υπουργών της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας στον αγώνα κατά των δικτύων λαθρομεταναστών, καθώς και των τρομοκρατικών οργανώσεων και οργανώσεων του οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται με αυτά, και εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά και αποφασιστικά την παράτυπη μετανάστευση, τις τρομοκρατικές οργανώσεις και το οργανωμένο έγκλημα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Γερλικαγιά εξήγησε τη στρατηγική της Τουρκίας για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, η οποία είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και εφαρμόζεται σε όλα τα σύνορα, τα συνοριακά περάσματα και τις πόλεις, προκειμένου να εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο. Υπογράμμισε ότι έχουν αναληφθεί διαπραγματεύσεις με όλες τις χώρες που αποτελούν χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση για την από κοινού καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ενώ στο πλαίσιο αυτό τόνισε τα επιτυχή αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας τριμερούς συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε με διυπουργικές συνομιλίες με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και στη συνέχεια υλοποιήθηκε μέσω διοικητικών μηχανισμών τον Σεπτέμβριο του 2023, και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με περαιτέρω ενίσχυση το 2025. Ο κ. Γερλικαγιά δήλωσε επίσης ότι η Τουρκική Δημοκρατία δεν αποτελεί πλέον σημαντική οδό παράτυπης μετανάστευσης, λόγω της συνολικής καταπολέμησης που διεξάγεται αποφασιστικά και αδιάλειπτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ατάνας Ίλκοβ, ευχαρίστησε τους Τούρκους οικοδεσπότες για τη φιλοξενία τους και για τη διοργάνωση αυτής της τριμερούς συνάντησης - μια πρωτοβουλία που εκτιμά ιδιαίτερα η Βουλγαρία, καθώς είναι πεπεισμένη για την προστιθέμενη αξία της. Ο κ. Ίλκοβ αξιολόγησε ιδιαίτερα τον ανοικτό διάλογο και την εποικοδομητική συνεργασία με τον κ.Γερλικαγιά και τον κ. Παναγιωτόπουλο, και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Τούρκο Υπουργό για τις κοινές προσπάθειες, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του λαθρεμπορίου μεταναστών. Τόνισε τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης του πολιτικού διαλόγου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία αντιμετωπίζουν κοινές μεταναστευτικές προκλήσεις. Ο ήδη καθιερωμένος τριμερής μηχανισμός συνεργασίας σε επαγγελματικό επίπεδο έχει δώσει λειτουργικές λύσεις σε σημαντικά ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, η καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ο υπουργός Ίλκοβ δήλωσε ότι τα θέματα αυτά παραμένουν ψηλά στην ατζέντα της Βουλγαρίας - ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης των υφιστάμενων κοινών δραστηριοτήτων. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό, ενόψει της τρέχουσας μεταναστευτικής κατάστασης και του γεγονότος ότι οι κοινές δραστηριότητες έχουν συμβάλει στην πράξη στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των πολιτών της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας, αλλά και της Ευρώπης συνολικά.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ευχαρίστησε τον υπουργό Γερλικαγιά για τη γενναιόδωρη φιλοξενία του. Περιέγραψε την αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης που ακολουθεί η Ελλάδα κατά μήκος των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο της τριμερούς συνεργασίας και τόνισε την ανάγκη να επιμείνουμε στην καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίου και των διακινητών στις θαλάσσιεςοδούς.

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω της πρωτοβουλίας τριμερούς συνεργασίας και της διαδικασίας των συναντήσεων τεχνικού συντονισμού που ακολούθησαν μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, ενώ συμφώνησαν ότι η διαδικασία θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 2025.

Η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τον ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και των συναφών δικτύων διακίνησης μεταναστών.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

