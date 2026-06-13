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«Αποκαθήλωση» του ονόματος του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι - Έβαλαν... μουσαμά για να την κρύψουν

Το Κέντρο Κένεντι άνοιξε το 1971 ως μνημείο προς τιμήν του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι

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Κένεντι

Ειδικά συνεργεία αφαίρεσαν το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι νωρίς το πρωί, λιγότερο από έξι μήνες μετά την τοποθέτησή του στην πρόσοψη του κτιρίου, ύστερα από δικαστική απόφαση που έκρινε ότι το τοπόσημο αυτό δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς απόφαση του Κογκρέσου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν γύρω στη 1:20 πμ (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας), μερικές ώρες αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν θα προλάβαινε την προθεσμία που έδωσε το δικαστήριο για να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ έως τις 11:59 μμ χθες βράδυ από την πρόσοψη του Κέντρου, που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Μάλιστα... έβαλαν και μουσαμά για να μην φαίνεται η «αποκαθήλωση»...  Το πλήθος φώναζε «κατεβάστε το» (το όνομα). 

Το Kennedy Center αφαίρεσε τη Δευτέρα το όνομα του Τραμπ από τον ιστότοπό του. Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, του οποίου πρόεδρος είναι ο Τραμπ, είχε αποφασίσει τη μετονομασία του σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» τον Δεκέμβριο. Οι εργασίες για την τοποθέτηση του ονόματος του Τραμπ στο κτίριο ξεκίνησαν την επόμενη ημέρα.

Το Κέντρο Κένεντι άνοιξε το 1971 ως μνημείο προς τιμήν του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

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TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ
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