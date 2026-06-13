Ειδικά συνεργεία αφαίρεσαν το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι νωρίς το πρωί, λιγότερο από έξι μήνες μετά την τοποθέτησή του στην πρόσοψη του κτιρίου, ύστερα από δικαστική απόφαση που έκρινε ότι το τοπόσημο αυτό δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς απόφαση του Κογκρέσου.

A tarp goes up covering Donald Trump's name on the Kennedy Center: pic.twitter.com/m24TMRjuNz June 13, 2026

Οι εργασίες ξεκίνησαν γύρω στη 1:20 πμ (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας), μερικές ώρες αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν θα προλάβαινε την προθεσμία που έδωσε το δικαστήριο για να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ έως τις 11:59 μμ χθες βράδυ από την πρόσοψη του Κέντρου, που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Μάλιστα... έβαλαν και μουσαμά για να μην φαίνεται η «αποκαθήλωση»... Το πλήθος φώναζε «κατεβάστε το» (το όνομα).

Workers are adding a curtain obstructing the view of the removal of Donald Trump’s name from the Kennedy Center pic.twitter.com/WSV9xhlRud — Acyn (@Acyn) June 13, 2026

Το Kennedy Center αφαίρεσε τη Δευτέρα το όνομα του Τραμπ από τον ιστότοπό του. Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, του οποίου πρόεδρος είναι ο Τραμπ, είχε αποφασίσει τη μετονομασία του σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» τον Δεκέμβριο. Οι εργασίες για την τοποθέτηση του ονόματος του Τραμπ στο κτίριο ξεκίνησαν την επόμενη ημέρα.

Το Κέντρο Κένεντι άνοιξε το 1971 ως μνημείο προς τιμήν του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι.

It's past 11 PM and a large crowd is cheering as construction crews finish the scaffolding ahead of the removal of President Trump's name from the facade of the Kennedy Center. pic.twitter.com/pv8t3slQZi — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) June 13, 2026

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

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