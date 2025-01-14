Ο... χρησμός Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας – Φουντώνει η «προεδρολογία»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Λίγες ώρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίξει τα χαρτιά του για τον επόμενο ένοικο της Ηρώδου Αττικού, η Βουλή κινείται σε ρυθμούς προεδρολογίας, με το ζήτημα να αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στους διαδρόμους αλλά και εντός της αίθουσας της Ολομέλειας.

Από το βήμα της Βουλής, ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, καλωσορίζοντάς τον στην αίθουσα, λέγοντας με νόημα πως «μόλις μπήκε και ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Τασούλας και του εύχομαι ίσως αύριο να είναι με κάποια άλλη ιδιότητα παριστάμενος, αύριο-μεθαύριο σε αυτή την αίθουσα».

«Την ίδια θα έχω και αύριο» απάντησε εκτός μικροφώνου Κώστας Τασούλας, με τον Χρήστο Γιαννούλη να επιμένει. «Μεθαύριο;», ρώτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, «με την ίδια» ανταπάντησε ο Κώστας Τασούλας. «Και μεθαύριο;» επανήλθε ο Χρήστος Γιαννούλης, «και αντιμεθαύριο» δήλωσε ο Κώστας Τασούλας, «κλείνοντας» με αυτόν τον τρόπο τη σύντομη στιχομυθία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.