Πρόεδρος της Δημοκρατίας - Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ;

Στην Χαριλάου Τρικούπη κλείνουν τα αυτιά στην προεδρολογία και τα σενάρια και περιμένουν την επίσημη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την προεδρία της Δημοκρατίας. Επιμένουν να μην μπαίνουν σε ονοματολογία, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα.

«Μέχρι σήμερα δεν έχω μπει σε ονοματολογία δεν θα μπούμε σε ονοματολογία, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που προέρχεται όχι από το κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά από τον προοδευτικό χώρο, μένω εκεί, περιμένω τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, αυτή είναι η πολιτική παράδοση του τόπου, εύχομαι αυτή η παράδοση να μην αλλάξει σήμερα» δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον ΣΚΑΙ 100,3.

Η απόφαση του Πολιτικού Κέντρου που ελήφθη μετά απο παρότρυνση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στην συνεδρίαση της Δευτέρας στην Χαριλάου Τρικούπη είναι ξεκάθαρη. Αν η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν πληροί τα προοδευτικά χαρακτηριστικά που έχει θέσει ως κόκκινη γραμμή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει και θα προτείνει δικό του υποψήφιο..

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πρόσωπα στο μυαλό του που θα μπορούσαν με επάρκεια να ανταποκριθούν στον ρόλο και ενδεχομένως να έχει δει τις προθέσεις κάποιων.

«Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να είναι ο Πρόεδρος από τον προοδευτικό χώρο και όχι από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Είναι σχετικό τι είναι το πολιτικό πρόσωπο είναι σχετικό μπορεί ένα πρόσωπο να είναι πολιτικό να είναι λίγο πολιτικό και να μην είναι πολιτικό για κάποιους και να ναι βαθιά πολιτικό, είναι σχετικό, πάμε τώρα στην ουσία εκπλήσσομαι όταν ακούω από κάποιους να κάνουμε ένα μέτωπο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αρά να μην εκλεγεί από τον προοδευτικό χώρο πρόεδρος της δημοκρατίας» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΙ 100.3 και τον Παύλο Τσίμα.

Το προφίλ του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ

Το σίγουρο είναι ότι το πρόσωπο που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας θα είναι μια προσωπικότητα με συγκεκριμένα προοδευτικά χαρακτηριστικά και διαδρομή που θα δώσει και το στίγμα. Ένα πρόσωπο υψηλού συμβολισμού που θα προέρχεται από την Κεντροαριστερά και θα μπορεί να ενώσει.

Πάντως όπως διαμηνύουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τελικά από την Κεντροαριστερά, το μόνο πρόσωπο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ δεδομένα θα έδινε την θετική του ψήφο είναι ο πρώην πρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος και όλα τα άλλα «θα αξιολογηθούν».

Αν τελικά κλειδώσει το σενάριο ο υποψήφιος που θα προτείνει ο Πρωθυπουργός να είναι από τις τάξεις της Κυβερνητικής παράταξης που αυτή τη στιγμή είναι και το επικρατέστερο με το πρόσωπο του προέδρου της Βουλής να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συζητήσει τις επόμενες κινήσεις του με το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως την κοινοβουλευτική του ομάδα και στην συνέχεια το ΠΑΣΟΚ θα δώσει στην δημοσιότητα την πρόταση του για την προεδρία της Δημοκρατίας, που πηγές φωτογραφίζουν ως «προφανή έκπληξη».

