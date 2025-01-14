Χρυσοχοΐδης: Eίναι απόφασή μας να εξαλείψουμε τις παθογένειες που ταλαιπωρούν την Κρήτη

«Είναι απόφασή μας να επιβάλουμε τη νομιμότητα και να εξαλείψουμε βήμα- βήμα όλες τις παθογένειες που δεκαετίες τώρα ταλαιπωρούν την κοινωνία του νησιού», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΡΗΤΗ TV.

Με αφορμή το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 22χρονος, και την απόφαση του πρωθυπουργού για απομάκρυνση της διοίκησης της Αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε χαρακτηριστικά:

«Όταν ασκείται η διοίκηση κάποιοι έχουν την καθολική και την ολοκληρωτική ευθύνη για το πώς λειτουργεί μια υπηρεσία. Δεν αποδίδονται σε αυτή την περίπτωση κάποιες διοικητικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Αποδίδονται ευθύνες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων και αυτές είναι αποφάσεις που παίρνει η ηγεσία». Ωστόσο, ανέφερε πως «για όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν και οι ποινικές και οι διοικητικές ευθύνες. Είναι πολύ καθαρό αυτό». Συμπλήρωσε, δε, πως «πρέπει άμεσα η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων να έχει μια ηγεσία, η οποία να είναι πιο αποτελεσματική, πιο προσεκτική, θα λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του νόμου για να ικανοποιήσει το αίσθημα ασφάλειας».

Σχετικά με το ποίοι αξιωματικοί θα αναλάβουν τη Διοίκηση της Αστυνομίας Χανίων ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως, «αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή από εμένα είναι η αντικατάσταση, η απόδοση ευθυνών στο πλαίσιο της αδράνειας και των ελλειμμάτων διοίκησης. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, έτσι ώστε όταν αναλάβει η νέα ηγεσία στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, να έχει τη στήριξή μας, αλλά ταυτόχρονα και το περιθώριο να λειτουργήσει αποτελεσματικά για να ικανοποιήσει και το αίσθημα δικαίου για αυτό το τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη, την απώλεια του Παναγιώτη, αλλά ταυτόχρονα να ικανοποιήσει και την ανάγκη των πολιτών των Χανίων για την εμπέδωση της ασφάλειας». Μάλιστα, σημείωσε με έμφαση πως το ζήτημα της εμπέδωσης ασφάλειας «αποτελεί απόφασή μας και είναι απόφασή μας αμετάκλητη και θα εφαρμοστεί βήμα- βήμα σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς της αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας, αλλά και τους κοινωνικούς φορείς».

Καταλήγοντας στη συνέντευξή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στα πολύ σημαντικά αποτελέσματα των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης τα οποία παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί, σημειώνοντας πως είχε εκφράσει την ικανοποίησή του από τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί της Κρήτης εργάζονται -και εργάζονται φιλότιμα, αποδοτικά, αποτελεσματικά για το κοινό καλό και για την ασφάλεια. «Η δουλειά που έγινε στην Κρήτη μέσα στο 2024 είναι πάρα πολύ σημαντική και ποσοτικά και ποιοτικά. Νομίζω ότι ουδέποτε υπήρξαν τόσες πολλές επιτυχίες στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, στην αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια του νησιού. Προτεραιότητά μας θα είναι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με τους καλύτερους αξιωματικούς που διατίθενται από την Ελληνική Αστυνομία», τόνισε.

Υπενθύμισε, τέλος, πως στα τέλη του μήνα έχει δεσμευτεί πως θα ξαναεπισκεφθεί το νησί, προκειμένου σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια, «να "ξηλώσουμε" τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο των ναρκωτικών, των εκβιασμών, της ζωοκλοπής, της αδεσποτίας, των αγροζημιών, όλα αυτά που ταλαιπωρούν την Κρήτη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

