Τις επόμενες ώρες αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να σταχυολογήσει τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα του ΠΑΣΟΚ για την τραγωδία των Τεμπών. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αποφασισμένο κάθε φορά που θα προκύπτουν νέα στοιχεία να τα συγχρονίζει με τις κοινοβουλευτικές του πρωτοβουλίες.

Από την Χαριλάου Τρικούπη απάντησαν στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη με μια σκληρή ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό αμετανόητο και παραπλανημένο και ζητούν εξηγήσεις.

«"Ο Παραπλανημένος και Αμετανόητος Πρωθυπουργός", Μονόπρακτο Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το έργο παρακολούθησαν απόψε οι Έλληνες πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης μοίρασε σε όλους ευθύνες και έβαλε τον εαυτό του στο απυρόβλητο. Μολονότι ήταν εκείνος που διαβεβαίωνε με απόλυτο τρόπο τον ελληνικό λαό ότι η έκρηξη έγινε από τα έλαια των μηχανών, απόψε σε μια θεαματική κυβίστηση τα έριξε στην Πυροσβεστική, τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ... Στην προσπάθεια του να διατηρήσει την καρέκλα του, ο Μητσοτάκης “άδειασε” τον Μητσοτάκη, αποδεικνύοντας ότι είναι απολύτως αναξιόπιστος, ακόμη και όταν οι χειρισμοί του αφορούν μια τραγωδία όπου χάθηκαν άδικα 57 ζωές», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ στελεχών αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με υπουργούς της Κυβέρνησης, για το θέμα της σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Τα πυρά της Χαριλάου Τρικούπη δέχτηκε και ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για την δήλωσή του ότι το αίτημα για προανακριτική επιτροπή για την σύμβαση 717 δεν αφορούσε την τραγωδία στα Τέμπη.

«Αν 30 βουλευτές εκτιμούν ότι από το υλικό που συνέλλεξε η εξεταστική επιτροπή προκύπτει ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών για πολιτικά πρόσωπα, τότε 30 βουλευτές βάζουν την υπογραφή τους κάτω από ένα κείμενο και λένε πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Δεν έγινε», σημείωσε ο υπουργός δικαιοσύνης στο OPEN για να πάρει απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αιτιολογώντας το πέπλο προστασίας που άπλωσε ξεδιάντροπα η κυβερνητική πλειοψηφία στις ευθύνες του Κώστα Καραμανλή, δήλωσε ότι απέρριψαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή στη βάση του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί "δεν αφορούσε την τραγωδία στα Τέμπη, αλλά... μια σύμβαση". Επειδή στην κυβέρνηση έχουν κάνει το ψεύδος επάγγελμα, ας τους πληροφορήσουμε ότι *η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε να διερευνηθεί για παράβαση καθήκοντος ο κ. Καραμανλής και η "μια σύμβαση" είναι η 717 που αν είχε ολοκληρωθεί, θα υπήρχε τηλεδιοίκηση η οποία θα είχε σταματήσει τα τρένα ακόμη και αν είχαν μπει σε τροχιά σύγκρουσης. Συνεπώς, αυτή η "μία σύμβαση" έχει απόλυτη σχέση με την τραγωδία των Τεμπών», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών δεν έμειναν αναπάντητες και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη που σήμερα τιμά την μνήμη του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου, ενώ χτες βρέθηκε δίπλα στους αγρότες της Βοιωτίας.

«Αν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους την Κυριακή τους ταρακούνησαν, δεν τους επιτρέπεται να παίζουν με τη νοημοσύνη εκατομμυρίων Ελλήνων που θέλουν αλήθεια, διαφάνεια και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που ευθύνονται για αυτήν την τραγωδία όπου έχασαν με άδικο και απάνθρωπο τρόπο τις ζωές τους 57 συνάνθρωποί μας. Οι δηλώσεις τους δείχνουν ότι για αυτούς όλα είναι επικοινωνία και πολιτική διαχείριση» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

