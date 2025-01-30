ΕΕ: 12 χώρες ζητούν την προστασία των ευρωπαϊκών εκλογών από ξένη ανάμιξη

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα και άλλες 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) για να προστατεύσει την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών εκλογών από ξένη ανάμιξη, σύμφωνα με επιστολή που υπογράφεται από τις 12 χώρες.

Στην επιστολή, οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Κύπρου, της Κροατίας, της Τσεχίας, της Δανίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας ζητούν από την Κομισιόν να υλοποιήσει υποσχέσεις για τη δημιουργία ενός σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα αντιμετωπίζει τη χειραγώγηση πληροφοριών από το εξωτερικό και την ξένη ανάμιξη.

Διπλωμάτες της ΕΕ είπαν πως η επιστολή αναφέρεται στην ανάμιξη κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις.

Οι κλιμακούμενες απειλές για ξένη ανάμιξη και αποδιοργανωτικές επεμβάσεις σε δημόσιες συζητήσεις στη διάρκεια σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων αντιπροσωπεύουν μια άμεση πρόκληση στη σταθερότητα και την κυριαρχία μας», αναφέρεται στην επιστολή, την οποία είδε το Ρόιτερς.

«Πρόσφατα επεισόδια απαιτούν επείγουσα και ενιαία δράση για την υπεράσπιση επικείμενων εκλογών στην ΕΕ», προστίθεται.

«Καλούμε την Επιτροπή να ηγηθεί ασκώντας πλήρως τις εξουσίες που της παρέχει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA)», αναφέρεται στην επιστολή.

Κίνα και Ρωσία η κύρια αιτία ανησυχίας

Στη Γερμανία θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου και η χώρα έχει δημιουργήσει μια δύναμη κρούσης για να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε απόπειρες ξένου κράτους να επηρεάσει την ψηφοφορία, αφού προειδοποίησε για κατασκοπεία και σαμποτάζ εκ μέρους της Ρωσίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ίλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X, εμφανίσθηκε σε προεκλογική εκδήλωση του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) για να υποστηρίξει το κόμμα για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες.

Το Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε έρευνα εναντίον του μέσου κοινωνικής δικτύωσης TikTok, που ανήκει στην κινεζική ByteDance, ως ύποπτου ότι απέτυχε να περιορίσει την ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθηκαν το Νοέμβριο στη Ρουμανία.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Πολωνία, όπου προεδρικές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν το Μάιο, έχουν προειδοποιήσει πως η Ρωσία στρατολογεί Πολωνούς για να επηρεάσει τις εκλογές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

