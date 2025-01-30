Milliyet: Έρχονται οι πύραυλοι Meteor - Αλλάζει η ισορροπία με την Ελλάδα

«Έρχονται οι πύραυλοι Meteor, αλλάζει η ισορροπία με την Ελλάδα» είχε γράψει πριν από ένα μήνα η τουρκική εφημερίδα Milliyet, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα είχε γράψει την είδηση της πώλησης του πυραύλου στην Τουρκία.

Σε δημοσίευμα της Milliyet στις 27 Δεκεμβρίου 2024 ο διευθυντής της εφημερίδας είχε γράψει: «Οι τελευταίες πληροφορίες από την Αγγλία δείχνουν ότι ένα ακόμη πολύ δύσκολο εμπόδιο ξεπεράστηκε. Δείχνει ότι το Λονδίνο έπεισε το Παρίσι να πωλήσει πυραύλους Meteor στην Τουρκία και ότι η τουρκο-ελληνική ισορροπία στον αέρα θα εξισωθεί ξανά.

Χωρίς τους πυραύλους Meteor, τα Eurofighter θα ανταποκρίνονταν στα δύο πρώτα βήματα των αεροπορικών πολέμων νέας γενιάς, δηλαδή να είναι αόρατα και στην ανάγκη να εντοπιστεί πρώτα ο εχθρός, αλλά ο κύριος στόχος της εξουδετέρωσης του εχθρού θα έλειπε. Τώρα αυτό ολοκληρώνεται».

Το πρακτορείο Ανατολή αναφέρθηκε στο ζήτημα χθες λέγοντας ότι οι Έλληνες είναι ενοχλημένοι από την πιθανότητα απόκτησης των Meteor από την Τουρκία και έκανε αναφορά στη συνάντηση του Νίκου Δένδια με την πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

