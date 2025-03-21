Φιντάν για Κυπριακό: «Η μία κοινότητα στο νησί δεν αναγνωρίζεται - Η αδικία πρέπει να εξαλειφθεί»

Στο Κυπριακό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μιλώντας σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στην 'Αγκυρα, κατά τη διάρκεια δείπνου ιφτάρ, με το οποίο οι μουσουλμάνοι διακόπτουν τη νηστεία τους τον μήνα του Ραμαζανίου.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο TRT, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ξέρετε, ο Γενικός Γραμματέας (του ΟΗΕ) διόρισε μία προσωπική απεσταλμένη του πριν από ένα χρόνο. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας ήρθε, εξέτασε, μίλησε με όλα τα μέρη επί έξι μήνες και συνέταξε μια έκθεση. Σε αυτή την έκθεση κατεγράφη ότι «δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών». Τι σημαίνει αυτό; Υπάρχει ένα ζήτημα που εμείς υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια. Υπάρχει μια πραγματικότητα ότι οι δύο κοινότητες στο νησί ζουν χωριστά με τους δικούς τους θεσμούς. Το γεγονός ότι η μία από αυτές αναγνωρίζεται ως κράτος και έχει πρόσβαση σε κάθε είδους ευκαιρίες, ενώ η άλλη δεν αναγνωρίζεται, είναι ο κύριος λόγος για την αδικία στο νησί. Αυτή η αδικία πρέπει να εξαλειφθεί».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας συμπλήρωσε ακόμη: «Στο παρελθόν, είπαμε "εντάξει" στα σχέδια λύσης του ΟΗΕ, εμπιστευόμενοι τη διαιτησία του διεθνούς συστήματος, αλλά οι Ελληνοκύπριοι δεν συμφώνησαν. Σήμερα, υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση στο πεδίο. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αντανακλάται στην αναζήτηση πολιτικής λύσης».

