Φλωρίδης: Εξήγγειλε νέο Κώδικα Διαμεσολάβησης και σύσταση ειδικής γραμματείας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά τις εργασίες της εκδήλωσης για τη «Ημέρα της Διαμεσολάβησης», που διοργάνωσαν στο Μουσείο Ακρόπολης, ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, εξήγγειλε τη σύσταση ειδικής γραμματείας διαμεσολάβησης και τη σύνταξη νέου σύγχρονου Κώδικα Διαμεσολάβηση για εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών.

Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι ο θεσμός της διαμεσολάβησης πρέπει να προχωρήσει και να αγαπηθεί από τους δικηγόρους, τα Επιμελητήρια και τους πολίτες, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα και να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια από ένα μεγάλο όγκο δικαστηριακής ύλης. «Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι από το θεσμός της διαιτησίας θα κερδίσουν» επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι πρέπει στις Νομικές Σχολές να διδάσκεται ως μάθημα ο θεσμός της διαιτησίας.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός ανέφερε ότι τα αποτελέσματα από τη διαιτησία δεν είναι ενθαρρυντικά σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του περασμένου έτους. Ακόμη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, ότι δεν μπορούν οι δικηγόροι να αγκαλιάσουν τη διαιτησία, όταν δε συμμετέχουν στο διάλογο και πιθανά οι νέες ρυθμίσεις να μην πετύχουν εάν δε συμμετέχουν στις επερχόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης και δικηγόροι. Επίσης, ο κ. Βερβεσός, ανέφερε ότι ο θεσμός της διαιτησίας χρειάζεται τομές για να πετύχει.

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ Κώστας Μενουδάκος ανέφερε ότι οι ρυθμοί απόδοσης της Δικαιοσύνης αγγίζουν την αρνησιδικία, καθώς υπάρχουν παθογένειες, αλλά μέσω της διαιτησίας μπορεί να επέλθει βελτίωση.

Ανέφερε ακόμη ο κ. Μανουδάκος, ότι 2010 που ξεκίνησε ο θεσμός της διαιτησίας αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία και τώρα βασική προϋπόθεση ανάπτυξης του θεσμού είναι να αναπτυχθεί η αναγκαία κουλτούρα.

Βράβευση Παναγιώτη Πικραμμένου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, πρώην πρόεδρος του ΣτΕ και πρώτος πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ Παναγιώτης Πικραμμένος.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΔ Νικόλας Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στη διαδρομή του θεσμού της διαιτησίας και στη συνεισφορά του Παναγιώτη Πικραμμένου σε αυτόν.

Οι κ.κ. Φλωρίδης και Μενουδάκος απένειμαν συμβολικό βραβείο στον κ. Πικραμμένο.

Ο τελευταίος ευχαρίστησε τον ΟΠΕΜΕΔ για την τιμητική διάκριση και επισήμανε ότι η μη αποδοχή της διαιτησία οφείλεται στο ότι είναι αντίθετη στη νοοτροπία του Έλληνα που θέλει πάντα να κερδίζει.

Πράγματι, ανέφερε ο κ. Πικραμμένος οι αριθμοί δεν είναι θετικοί για τα θεσμό της διαιτησίας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει. Αντίθετα, πρέπει να ενδυναμωθεί και είναι θετική η προσπάθεια του υπουργού Δικαιοσύνης για τη σύσταση ειδικής γραμματείας διαμεσολάβησης.

Ακόμη, ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η δικηγόρος και μεσολαβήτρια 'Αννα Ζουρνατζή, ο καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ Αντώνης Καραμπατζός, η δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια Ελένη Κολτσάκη, η διευθύντρια ερευνών του Ερευνητικού Οργανισμού διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση και η δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια Νανά Παπαδογεωργάκη.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Νικόλας Κανελλόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

