Μήνυμα Πιερρακάκη για τη νέα σχολική χρονιά: «Η χρονιά του σχολείου» δεν αποτελεί σύνθημα αλλά δέσμευση

Με αναφορές στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη σχολική εκπαίδευση με σημαντικότερες τις βελτιώσεις των υποδομών στις σχολικές αίθουσες, το Ψηφιακό σχολείο και το Ψηφιακό φροντιστήριο, την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του bulling και τον νέο κανονισμό λειτουργίας του σχολείου χαιρετίζει σε μήνυμα του την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης στο μήνυμα του προς τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τονίζει τη μεγάλη σημασία αυτών των αλλαγών, δεσμεύεται για τη συνέχιση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και καταλήγει: «για όλους εμάς στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «η χρονιά του σχολείου» δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά δέσμευση. Δέσμευση να υλοποιήσουμε όλες μας τις εξαγγελίες, αλλά και να αναλάβουμε οποιαδήποτε επιπλέον δράση, έχοντας πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της φροντίδας μας εσάς, τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς. Δουλειά μας είναι να κάνουμε πραγματικότητα το σχολείο που σας αξίζει. Δική σας δουλειά, της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι να εστιάσετε στη μάθηση, χωρίς άγχος και με χαμόγελο».

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Πιερρακάκη:

«Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, με σημαντικότερες τις βελτιώσεις των υποδομών στις σχολικές αίθουσες,

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Κάθε νέα σχολική χρονιά αποτελεί αφετηρία μιας καινούριας προσπάθειας να γινόμαστε καλύτεροι. Και αυτή η προσπάθεια αφορά τόσο εσάς, τους πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και εμάς στο Υπουργείο, που καλούμαστε να κάνουμε την καθημερινότητά σας ευκολότερη, ασφαλέστερη και παραγωγικότερη.

Φέτος οι αλλαγές που θα δείτε θα είναι πολυάριθμες και πυκνές, ενώ θα εκτείνονται σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής καθημερινότητας.

Από τον διορισμό 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διαδραστικών πινάκων σε όλες τις σχολικές αίθουσες από την Ε΄ Δημοτικού και πάνω και από την εισαγωγή ολόκληρων λογοτεχνικών έργων στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας μέχρι την ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού, κοινή συνισταμένη των πρωτοβουλιών μας είναι ένα ανοιχτό σχολείο, φιλικό στους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες, που θα προσφέρει σύγχρονες γνώσεις και θα αναπτύσσει απαραίτητες δεξιότητες.

Θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο περισσότερο σε 4 επιμέρους δράσεις:

Η πρώτη είναι το πρόγραμμα ανακαίνισης δημόσιων σχολικών υποδομών. Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» συνιστά ένα έργο το οποίο κάνει την καθημερινότητά σας καλύτερη και, κυρίως, ασφαλέστερη. Ακούμε όλα τα αιτήματα που διατυπώνετε και πρώτοι εμείς το λέμε ξεκάθαρα: τα σχολεία μας πρέπει να έχουν και σύγχρονα εργαλεία και αξιόπιστες υποδομές – και πρέπει να τα αποκτήσουν και τα δύο μαζί, σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο. Ήδη από τη φετινή χρονιά θα δείτε τις πρώτες παρεμβάσεις.

Η δεύτερη είναι το Ψηφιακό Σχολείο και, ειδικότερα, το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Με τα νέα αυτά ψηφιακά εργαλεία θέλουμε να δώσουμε σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να επαναλάβει όποιο κομμάτι της ύλης επιθυμεί, μέσα από εύληπτες ψηφιακές παραδόσεις, βιντεοσκοπημένες ή σε ζωντανή μετάδοση. Και εδώ πρέπει να σταθώ στη συμβολή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, συνεισφέροντας όχι μόνο την εργασία και την ενέργειά τους, αλλά και την καινοτόμο ματιά τους.

Η τρίτη έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Η νέα χρονιά βρίσκει τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να διαθέτουν μια σειρά από νέα εργαλεία ώστε κανένα παιδί να μην είναι μόνο του. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε δίπλα μας όλους εσάς, τις μαθήτριες και τους μαθητές: μη φοβηθείτε να μιλήσετε για κάθε περιστατικό που σας θίγει, σταθείτε απέναντι στο bullying, αλλά και δίπλα στα θύματα τέτοιων συμπεριφορών.

Η τελευταία αλλαγή αφορά στον νέο κανονισμό λειτουργίας των σχολείων. Είναι βέβαιο ότι το μέτρο για τα «κινητά στην τσάντα» θα είναι αφορμή για πολλές σκέψεις και συζητήσεις. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει όχι μόνο στην καλύτερη επικοινωνία με τους δασκάλους και τους καθηγητές σας αλλά και στην ανάπτυξη των μεταξύ σας σχέσεων.

Ως προς τους εκπαιδευτικούς μας, που έχουν στηρίξει και εξακολουθούν να στηρίζουν την Παιδεία στη χώρα μας, η διαβεβαίωσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά, προκειμένου να βελτιώσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείτε το λειτούργημά σας. Η αύξηση των διορισμών μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές, και η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών εργαλείων αποσκοπούν στη δημιουργία μια στέρεης σχέσης εκπαιδευτικού – μαθητή/τριας αλλά και ενός σταθερού περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας για να υποστηρίξουμε εσάς και το πολύτιμο έργο που προσφέρετε, ώστε τα παιδιά μας να εξελιχθούν σε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες και άξιους επαγγελματίες, οι οποίοι πέρα από τη γνώση, θα διαθέτουν δεξιότητες και αδιαπραγμάτευτες αξίες, όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση.

Κλείνω με το εξής: για όλους εμάς στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «η χρονιά του σχολείου» δεν αποτελεί σύνθημα, αλλά δέσμευση. Δέσμευση να υλοποιήσουμε όλες μας τις εξαγγελίες, αλλά και να αναλάβουμε οποιαδήποτε επιπλέον δράση, έχοντας πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της φροντίδας μας εσάς, τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς. Δουλειά μας είναι να κάνουμε πραγματικότητα το σχολείο που σας αξίζει. Δική σας δουλειά, της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι να εστιάσετε στη μάθηση, χωρίς άγχος και με χαμόγελο.

Καλή σχολική χρονιά, με υγεία, δημιουργικότητα και πρόοδο!».

Πηγή: skai.gr

