Με σαφή προσανατολισμό την στήριξη των πολιτών της μεσαίας τάξης, που παραδοσιακά και διαχρονικά συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και οι οποίοι, καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος, σχεδιάζει η κυβέρνηση ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων με στόχο τη φορολογική ελάφρυνση.

Το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία από το οικονομικό επιτελείο, αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Να σημειωθεί ότι αυτό το νέο πακέτο έρχεται προσθετικά στις μόνιμες παρεμβάσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ, που ανακοινώθηκαν μέσα στην εβδομάδα, θα τεθούν σε εφαρμογή εντός του έτους και αφορούν τη στήριξη των ενοικιαστών, των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το μέγεθος της παρέμβασης και η περίμετρός της θα καθοριστούν μέσα στους επόμενους μήνες, αφού πρώτα υπάρξει μία ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της οικονομίας και τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί. Όπως αναφέρουν αναλυτές και στελέχη του οικονομικού επιτελείου, δύο είναι τα κλειδιά που θα καθορίσουν το πακέτο: το πρώτο αφορά τις επιπτώσεις του υπό εξέλιξη διεθνούς εμπορικού πολέμου και το δεύτερο την πορεία του τουρισμού.

Σε δεύτερη μοίρα τίθεται η ανταπόκριση των πολιτών στις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, καθώς, όπως σημειώνουν τα ίδια στελέχη, έχει διαμορφωθεί μία σταθερή κουλτούρα πληρωμών, η οποία δύσκολα θα διαταραχθεί υπό συνθήκες ομαλής πορείας της οικονομίας.

Το περιεχόμενο των μέτρων θα κινείται σε δύο επίπεδα: φορολογικό και ασφαλιστικό και οι παρεμβάσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς εξελίξεις που θα ανακόψουν τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η στόχευση είναι διττή: αφενός να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των μεσαίων στρωμάτων και αφετέρου να εμπεδωθεί ένα σταθερό και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό περιβάλλον, ικανό να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της κατανάλωσης και προσέλκυσης επενδύσεων.

Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα protothema.gr, «η επόμενη ΔΕΘ, ως προς το σκέλος της μείωσης της φορολογίας, θα είναι στοχευμένη στη μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη». Παράλληλα, τόνισε ότι «όσο η οικονομία πηγαίνει καλά, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία και όσο εξακολουθούν οι ξένοι οίκοι, κόντρα στο ρεύμα, να αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία, τόσο οι Έλληνες πολίτες μπορούν να προσδοκούν καλύτερες ημέρες».

Το οικονομικό επιτελείο έχει θέσει ως ορόσημο τα τέλη Αυγούστου για την οριστικοποίηση του σχεδίου, οπότε και θα υπάρχει καθαρή εικόνα για την πορεία του κρατικού προϋπολογισμού και τις επιδόσεις των φορολογικών εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικοί άξονες των υπό επεξεργασία μέτρων περιλαμβάνουν:

1. Αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας για φυσικά πρόσωπα

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διορθωτικές παρεμβάσεις που θα μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση για όσους διαθέτουν εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 40.000 ευρώ ετησίως, εύρος που προσδιορίζεται ως «μεσαία τάξη». Εξετάζεται:

Η προσθήκη ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ, προκειμένου να μετριαστεί η αιφνίδια αύξηση από τον αρχικό συντελεστή 9% στο 22%.

Η αναθεώρηση του ορίου επιβολής του ανώτατου φορολογικού συντελεστή 44%, που σήμερα εφαρμόζεται για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

2. Ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων

Στόχος είναι η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, με τροποποιήσεις στην ισχύουσα κλίμακα φορολόγησης, είτε μέσω μείωσης των υφιστάμενων συντελεστών είτε με την προσθήκη νέων ενδιάμεσων βαθμίδων.

Η υφιστάμενη κλίμακα:

15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ

35% για το εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ

45% για εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ

3. Στεγαστική πολιτική με κοινωνικό πρόσημο

Σε φάση σχεδιασμού βρίσκονται νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με έμφαση στην επιδότηση του επιτοκίου για ευάλωτους δανειολήπτες καθώς και στην ενίσχυση ενοικίου για νέους, χαμηλόμισθους και ζευγάρια με περιορισμένο εισόδημα.

4. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης

Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, ως μέσο καταπολέμησης φορολογικών αδικιών και εξορθολογισμού της φορολογικής βάσης, ώστε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την πραγματική φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.

5. Περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Εντός του 2026 προγραμματίζεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενισχύοντας έμπρακτα το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Το υπό κατάρτιση πακέτο μέτρων εκτιμάται ότι θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής της επόμενης διετίας, εφόσον η χώρα συνεχίσει να ακολουθεί σταθερά την τροχιά ανάπτυξης και οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.