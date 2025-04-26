Κυρανάκης: Επιτυχής η πρώτη δοκιμή του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο πλήρους λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου αμαξοστοιχιών (European Train Control System) στη γραμμή Οινόη - Τιθορέα.

Η σημερινή δοκιμή του συστήματος αυτόματης πέδησης αφορούσε περιπτώσεις υπέρβασης ορίου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, σε τηλεδιοικούμενα τμήματα σιδηροδρομικής γραμμής.

Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος αυτόματης πέδησης τρένων ETCS. pic.twitter.com/PwqiiGjvfe — kyranakis (@kyranakis) April 26, 2025

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μεταφορών, η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος ETCS ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η αυτόματη πέδηση ενεργοποιήθηκε στις εξής περιπτώσεις:

Πρώτη περίπτωση: Όταν η αμαξοστοιχία υπερέβη το καθορισμένο όριο ταχύτητας που προβλέπεται για το κάθε τμήμα της γραμμής.

Δεύτερη περίπτωση: Όταν η αμαξοστοιχία έφτασε σε προειδοποιητικό σηματοδότη (πορτοκαλί φανάρι) ενεργοποιήθηκε η σταδιακή αυτόματη πέδηση (επιβράδυνση). Όταν ο μηχανοδηγός επιχείρησε να υπερβεί τα όρια ταχύτητας της ελεγχόμενης πέδησης, η αμαξοστοιχία επιβράδυνε περισσότερο έως την ακινητοποίηση.

Τρίτη περίπτωση: Στη συνέχεια, ο μηχανοδηγός επανεκκίνησε και επιχείρησε να παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Αμέσως μετά την παραβίαση, ενεργοποιήθηκε η ακαριαία πέδη και η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε πλήρως.

Τέταρτη περίπτωση (λειτουργούσε ήδη, χωρίς το ETCS): Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης καθηκόντων από μεριάς του μηχανοδηγού, υπάρχει ήδη ενεργό σύστημα αυτόματης πέδησης, 20 δευτερόλεπτα μετά την απώλεια επαφής με το πηδάλιο της καμπίνας.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μεταφορών, η εγκατάσταση του ETCS επί του σιδηροδρόμου (παρατρόχιο υλικό) έχει προχωρήσει σημαντικά στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη και με τα έργα αποκατάστασης του Daniel στη Θεσσαλία που υπογράφονται τη Δευτέρα 28 Απριλίου, θα ολοκληρωθεί ένα πολύ κρίσιμο μέρος του δικτύου. Έχει επιταχυνθεί και η εγκατάσταση του ETCS on board (επιτρόχιο υλικό) ώστε να τα τρένα να διαλειτουργούν με τις γραμμές και να ενεργοποιείται όταν χρειάζεται η αυτόματη πέδηση. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τον κ. Κυρανάκη στα πλαίσια παρουσίασης του νομοσχεδίου για τον ΟΣΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

