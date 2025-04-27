Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στις 11.30 στο ΣΕΦ έχουν δώσει ραντεβού στελέχη της πράσινης παράταξης που μέσω της Διάσκεψης των Τομέων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν ένα πολιτικό restart του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν περνά και τις καλύτερες μέρες, με τις δημοσκοπήσεις να το φέρνουν στην τρίτη θέση πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Το κάλεσμα για πανστρατιά ενότητας φαίνεται και από την κινητοποίηση και τα sms που έχουν αποσταλεί για την σημερινή πράσινη συνάντηση.

Το μήνυμα της προγραμματικής αντεπίθεσης αναμένεται να δώσει στην εναρκτήρια ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα σταχυολογήσει τα βήματα για την επανεκκίνηση της παράταξης δίνοντας τον τόνο και την κατεύθυνση ώστε να γίνει πράξη το “ΠΑΣΟΚ παντού”. Εξάλλου τα περιφερειακά συνέδρια που έχουν ξεκινήσει ανά την Ελλάδα τροφοδοτούν την Χαριλάου Τρικούπη με ιδέες και προτάσεις, ενώ η επαφή με τον κόσμο της περιφέρειας και οι ζυμώσεις στο περιθώριο αποτελούν πολύτιμα “εργαλεία” για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η αυτόνομη πορεία του κόμματος αναμένεται να τονιστεί, όπως και το κάλεσμα για αμφίπλευρη διεύρυνση.

Το ερώτημα είναι αν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει από το βήμα της Διάσκεψης για τον ελέφαντα στο δωμάτιο ή όχι, αν δηλαδή θα αναφερθεί με κάποιον τρόπο στο φάντασμα της εσωστρέφειας που πλανάται εκ νέου στη Χαριλάου Τρικούπη.

Μετά την αναστολή κομματικής ιδιότητας για έναν χρόνο της Κατερίνας Μπατζελή και οι δηλώσεις του βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προκάλεσαν αναταράξεις στην πράσινη παράταξη.

«Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι θεωρώ ότι το πολιτικό κέντρο δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Από τη μέρα που έχει επιλεγεί και συνεδριάζει, το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει 10 μονάδες... Αυτό το γαϊτανάκι με το λες κάτι θα διαγραφείς προσωπικά δεν με απασχολεί και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω να λέω την άποψή μου υπό το φόβο ότι θα με διαγράψει», δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στα Parapolitika FM.

Μια μέρα μετά η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ όταν κλήθηκε να σχολιάσει την δήλωση του βουλευτή Αρκαδίας έκανε μια τοποθέτηση που άλλοι ερμηνεύουν ως ειρωνικό σχόλιο και άλλοι ως συμφωνία με τις παρεμβάσεις του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

«Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είναι ένα πρόσωπο με εμπειρία και τόλμη τον ξέρουμε στο ΠΑΣΟΚ και έχει το δεύτερο πιο σημαντικό αξίωμα στο κόμμα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής επομένως όλες οι παρατηρήσεις του και οι προτάσεις του είναι προς την σωστή κατεύθυνση», ανέφερε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΙ.

Στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, τον Φεβρουάριο του 2025 ο αναβαπτισμένος Νίκος Ανδρουλάκης, είχε απευθυνθεί στο εσωτερικό του κόμματος, μετά την τότε περιδίνηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει κανένα πισωγύρισμα. «Όπως σας εγγυήθηκα την εσωτερική εκλογική διαδικασία του 2024, την οποία εξήραν όλοι οι πολίτες -ακόμη και οι κομματικοί μας αντίπαλοι-, έτσι θα κινηθούμε και τώρα. Έχετε όμως και εσείς χρέος να βάλετε όλες σας τις δυνάμεις. Δεν θα επιτρέψω κανένα πισωγύρισμα. Όλοι πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, γιατί αυτό απαίτησαν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απ’ όλη την Ελλάδα, που μας τίμησαν. Με ενότητα στην πράξη» είχε τονίσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καρφώνοντας τους εσωκομματικούς του αντιπάλους.

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει σε αυτή την φάση και αν θα επιλέξει με κάποιον έμμεσο ή περισσότερο αιχμηρό τρόπο να ρίξει βέλη στην εσωκομματική του αντιπολίτευση κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό από το επιτελείο του Προέδρου, με στενούς του συνεργάτες πάντως να υπογραμμίζουν σε κάθε τόνο ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της ενότητας του κόμματος.

Στα ενδιαφέροντας της ημέρας προστίθενται οι συμβουλές που θα δώσει ο συντονιστής της Ψηφιακής Κοινωνίας Γιώργος Καραμανώλης, ακόμα και για την δημιουργία ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων. Μετά το πέρας της Διάσκεψης θα διοργανωθούν τρία θεματικά workshops για το Κοινωνικό Κράτος, Οικονομία και Ανάπτυξη και Θεσμική λειτουργία του κράτους

Πηγή: skai.gr

