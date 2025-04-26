Σε διαβούλευση το προσχέδιο της ΚΥΑ για τα επιχειρηματικά πάρκα

Σε διαβούλευση μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαΐου έθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης το προσχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Ρύθμιση των λεπτομερειών για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4982/2022 (Α΄ 195)».

Σύμφωνα με την ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο έκδοσης των κανονιστικών αποφάσεων του ν.4982/2022 «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α΄195), τίθεται σε διαβούλευση, το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Ρύθμιση των λεπτομερειών για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4982/2022 (Α΄ 195)», των υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, η έκδοση της οποίας συνδέεται με το 6ο αίτημα πληρωμής του ΤΑΑ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 02-05-2025.

Τυχόν σχόλια σχετικά με την υπό διαβούλευση απόφαση, θα αποστέλλονται στο email: nteve_v@mindev.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της ΚΥΑ είναι ο καθορισμός ενιαίου πλαισίου για την ρύθμιση της διαδικασίας που ακολουθείται, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης, ίδρυσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων (πχ παράβολα, ελάχιστα έργα υποδομής, ειδικότερα κριτήρια, προθεσμίες κλπ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.