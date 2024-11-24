Μετά τη μηνυτήρια αναφορά κατά γιατρών, που κατέθεσε 55χρονος αστυνομικός, ισχυριζόμενος ότι υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα και έναν χρόνο αργότερα τον ενημέρωσαν, με βάση τα αποτελέσματα της βιοψίας, ότι επρόκειτο για καρκίνο, με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

«Ουδεμία εξήγηση μπορεί να δικαιολογήσει το συμβάν»

Αναλυτικά σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

«Σχετικά με την καταγγελία αστυνομικού, ότι χειρουργήθηκε στις 11/12/2022 στο 424 ΓΣΝΘ για οξεία σκωληκοειδίτιδα και τα αποτελέσματα της βιοψίας του ανακοινώθηκαν στις 10/12/2023, επισημαίνεται:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αστυνομικό και την οικογένειά του και δεσμεύεται για την πλήρη διερεύνηση των αιτίων της καθυστέρησης.

Κατανοεί ότι ουδεμία εξήγηση μπορεί να δικαιολογήσει το συμβάν.

Με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης».

«Παλεύω για τη ζωή μου»

Υπενθυμίζεται ότι με τη μηνυτήρια αναφορά στρέφεται εναντίον δύο γιατρών, ζητώντας να διωχθούν ποινικά για το αδίκημα της έκθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, μετά τη διάγνωση του καρκίνου έχει υποβληθεί σε άλλα δύο χειρουργεία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ακολουθεί θεραπείες.

«Παλεύω για τη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσερχόμενος στο αρμόδιο Δικαστήριο για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς.

