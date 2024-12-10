Προτεραιότητες και πολιτικές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που παρέχουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού οικονομικού τοπίου, την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, παρουσίασε, τη Δευτέρα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link για την Ελλάδα, με τίτλο «26th Annual Capital Link Invest in Greece Forum», που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε σε οκτώ προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα των μεταφορών και την ανθεκτικότητα των υποδομών, με στόχο την ισχυροποίηση του περιφερειακού, γεωπολιτικού και οικονομικού ρόλου της Ελλάδας.

Αυτές είναι:

1. Η υλοποίηση πολλών έργων μεγάλης κλίμακας σε όλη τη χώρα.

2. Η υλοποίηση μεγάλων αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων.

3. Η συντήρηση των υφιστάμενων έργων υποδομής.

4. Η μεταρρύθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

5. Η ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων.

6. Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

7. Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην επικράτεια.

8. Η εξεύρεση κονδυλίων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω έργων.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Σταϊκούρα:

Το 26ο Annual Capital Link Forum αποτελεί μία μοναδική εκδήλωση κύρους, που λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται, δυναμώνει και επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή.

Πρόκειται για ένα επίτευγμα που οφείλεται πρωτίστως στις μακροχρόνιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, σε συνδυασμό με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία πέντε χρόνια, την επιτυχή διαχείριση αλλεπάλληλων εξωτερικών κρίσεων, καθώς και την πολιτική σταθερότητα.

Ωστόσο, παρά τις θετικές προβλέψεις και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να παραμείνουμε συνετοί και προνοητικοί στις αποφάσεις μας, καθώς το ευρύτερο περιβάλλον δείχνει σημάδια αστάθειας και αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ενίσχυσης της συνδεσιμότητας στις μεταφορές και της ανθεκτικότητας στις υποδομές, με στόχο να συμβάλει τελικά στην ισχυροποίηση του περιφερειακού, γεωπολιτικού και οικονομικού ρόλου της Ελλάδας.

Η στρατηγική μας βασίζεται στις παρακάτω προτεραιότητες:

1η Προτεραιότητα: Υλοποίηση πολλών έργων μεγάλης κλίμακας σε όλη τη χώρα.

Το 2024 ολοκληρώσαμε, με την πολύτιμη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, και παραδώσαμε στην κυκλοφορία την οδική σύνδεση από το 'Ακτιο μέχρι την Αμβρακία, τον κύριο οδικό άξονα της Λέσβου, και ένα σημαντικό τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, Ε65.

Επιπλέον, υπογράφηκε η νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και ο αυτοκινητόδρομος συνεχίζει να λειτουργεί, απρόσκοπτα, υπό τον νέο Παραχωρησιούχο.

Και, τέλος, τέθηκε σε λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης, το πιο εμβληματικό αστικό έργο της τελευταίας δεκαετίας.

Η Θεσσαλονίκη ενδυναμώνεται, γίνεται πιο ελκυστική, ενισχύει την αυτοπεποίθησή της.

Η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά προχωράει και θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο από τώρα.

Ο αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου θα ολοκληρωθεί επίσης το 2025.

Με γοργούς ρυθμούς υλοποιείται η κατασκευή του Flyover στη Θεσσαλονίκη.

Την επόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί η σύμβαση για τον οδικό άξονα από τα Ιωάννινα έως την Κακαβιά.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του νέου αεροδρομίου Καστελλίου είναι 40%.

Και προχωρά η κατασκευή του Βόρειου Οδικού 'Αξονα Κρήτης.

Πράγματι, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, οι μελέτες εκπονούνται, οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων προχωρούν και τα συμβατικά έγγραφα για το κύριο υποέργο Χανιά - Ηράκλειο θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες 50 ημέρες.

2η Προτεραιότητα: Υλοποίηση μεγάλων αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων.

Το 2024 υπογράψαμε συμβάσεις ή προκηρύξαμε διαγωνισμούς για φράγματα και αντιπλημμυρικά έργα σε Μεσσηνία, Αιτωλοακαρνανία, Λέσβο, Ρέθυμνο και Αττική.

Επίσης, υπογράψαμε συμβάσεις και ολοκληρώσαμε αρδευτικά έργα σε Αργολίδα, Ημαθία, Φθιώτιδα, Χαλκιδική, Σέρρες, Καστοριά, Λάρισα, Τρίκαλα, Μαγνησία και Κορινθία.

3η Προτεραιότητα: Συντήρηση υφιστάμενων έργων υποδομής.

Μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υλοποιείται το έργο «Έξυπνες Γέφυρες», με στόχο την αναβάθμιση οδικών γεφυρών σε όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και 100 σιδηροδρομικών γεφυρών, με καινοτόμες μεθόδους και σύγχρονα εργαλεία.

Ταυτόχρονα, τις επόμενες δύο ημέρες, προχωράμε στην αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο που επλήγη από την καταιγίδα Daniel, διασφαλίζοντας λειτουργικότητα, ασφάλεια και κλιματική ανθεκτικότητα, με παρεμβάσεις σε τουλάχιστον 200 σημεία, 2.100 χλμ. του περιφερειακού οδικού δικτύου, έξι νομών.

4η Προτεραιότητα: Μεταρρύθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Σιδηρόδρομος που έχει μακροχρόνιες συσσωρευμένες ελλείψεις και ασυνέπειες.

Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται συστηματική, επίμονη και μακροχρόνια προσπάθεια.

Προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ένα σχέδιο δράσης για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.

Η Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Σιδηροδρομικού Τομέα, με νέο, ενιαίο, σύγχρονο δημόσιο φορέα, που αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και η ψήφιση του νόμου αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.

Υπεγράφη σύμβαση με την ΕΤΕπ, τον περασμένο Οκτώβριο, για την προετοιμασία της Σιδηροδρομικής Στρατηγικής και του Πολυετούς Επενδυτικού Προγράμματος.

Τέλος, εγκαινιάζουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στους νέους σιδηροδρομικούς διαδρόμους, όπως το «3 SEAS», δηλαδή «Βαλτική Θάλασσα - Μαύρη Θάλασσα - Αιγαίο Πέλαγος», καθώς και «Δυτικά Βαλκάνια - Ανατολική Μεσόγειος».

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε απορροφήσει, για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες, 1,5 δισ. ευρώ για:

την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου της Κεντρικής Ελλάδας,

την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στη Μακεδονία,

την κατασκευή νέας, μονής γραμμής που συνδέει το λιμάνι της Καβάλας με το σιδηροδρομικό δίκτυο,

και την αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

5η Προτεραιότητα: Ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων.

Ήδη, 270 νέα οχήματα, κυρίως ηλεκτρικά λεωφορεία, κυκλοφορούν στην Αθήνα, ενώ αναμένονται συνολικά 950 έως τον Ιούλιο του 2025.

Επιπλέον, έχει προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για την προμήθεια περισσότερων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

6η Προτεραιότητα: Προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται 4 σχετικά - πιο ευέλικτα τον τελευταίο χρόνο - προγράμματα, με σημαντικές επιδοτήσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ήδη, η συνολική επιδότηση για την αγορά 19.000 οχημάτων τα τελευταία 2 χρόνια ανέρχεται σε 52 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, τα δημόσια διαθέσιμα σημεία φόρτισης, από 73 το 2019, αυξάνονται πλέον στα 6.700.

Επιπλέον, το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον αειφόρο σχεδιασμό των συγκοινωνιακών συστημάτων, εισάγοντας - μεταξύ άλλων - Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ως κύριο εργαλείο σχεδιασμού για τους δήμους και τις περιφερειακές αρχές.

7η Προτεραιότητα: Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην επικράτεια

Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών:

· εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο κυρώσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

· ιδρύσαμε το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας,

· και δρομολογούμε την ψηφιακή καταγραφή των παραβάσεων και την αποτελεσματική είσπραξη των προστίμων.

8η Προτεραιότητα: Εξεύρεση κονδυλίων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω έργων.

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές πρωτοβουλίες για τον εξεύρεση και την εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτικών μέσων.

Αυτό περιλαμβάνει την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τη συμμετοχή και τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, μέσω παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Αυτά είναι:

Τα κεφάλαια που προέρχονται τόσο από το εθνικό όσο και από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της νέας προγραμματικής περιόδου.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω της υφιστάμενης κατανομής κονδυλίων και της ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, για την αποκατάσταση ζημιών στις πληγείσες - από φυσικές καταστροφές - περιοχές.

Το «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), ειδικά για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου.

· Η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

· Η χρηματοδότηση από έναν πολύ πιο υγιή και σταθερό - τα τελευταία πέντε χρόνια - τραπεζικό τομέα, τόσο στον ενεργητικό όσο και στον παθητικό του ισολογισμού του.

· Και, φυσικά, η αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου, που δημιουργείται σταθερά την τελευταία πενταετία, στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Μοιράστηκα μαζί σας κάποιες προτεραιότητες και πολιτικές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αυτά παρέχουν την ώθηση για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού οικονομικού τοπίου, για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, για τη δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων εργασίας και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

