Ο «ζημιάρης» ΟΠΕΚΕΠΕ και τα περιθώρια αντίδρασης

Της Δώρας Αντωνίου

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ την κάνει τη ζημιά του» διαπιστώνει κυβερνητικό στέλεχος όταν ερωτάται για την εικόνα των δημοσκοπήσεων. Ο προβληματισμός που υπάρχει στην κυβέρνηση για τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, είναι διάχυτος μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου. Η πορεία ανάταξης των ποσοστών μετά τον ισχυρό κλονισμό που έφερε η ανακίνηση της υπόθεσης των Τεμπών, ιδανικά θα συνεχιζόταν αδιατάρρακτη μέχρι τη ΔΕΘ, όπου η κυβέρνηση φιλοδοξούσε να επιτύχει δημοσκοπικό άλμα, με εφαλτήριο ένα γενναίο πακέτο παροχών, που θα ξεδιπλωθεί σταδιακά με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις επόμενες εκλογές.

Αυτό το ευθύγραμμο αφήγημα διακόπηκε απρόσμενα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και από τις αποκαλύψεις για ένα ευρύ δίκτυο διαφθοράς, που το συνοδεύουν. Η κυβέρνηση επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών και των διακομματικών ευθυνών, το οποίο, όμως, γίνεται όλο και πιο αδύναμο μετά από κάθε επίκλησή του, και όλο και λιγότερο πειστικό όσο αυξάνεται ο χρόνος κυβερνητικής θητείας.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν αυτό το διάστημα, είτε δημοσιοποιούνται είτε είναι συνδρομητικές και φτάνουν μόνο στους ενδιαφερόμενους, στέλεχος του πρωθυπουργικού επιτελείου διαπιστώνει σημαντική αντοχή της κυβέρνησης, με δεδομένο ότι βρίσκεται στο μέσον της δεύτερης θητείας της. Είναι αυτά ακριβώς τα έξι χρόνια κυβερνητικής προϋπηρεσίας που καθιστούν όλο και λιγότερο ελκυστικό και πειστικό το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών. Πολύ περισσότερο που η παρούσα κυβέρνηση το 2019 εν πολλοίς εξελέγη διότι έπεισε για τη διάθεσή της να συγκρουστεί με αυτές τις παθογένειες.

Το δεύτερο στοιχείο που κρατούν στο πρωθυπουργικό επιτελείο από τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι μπορεί μεν η Ν.Δ. να χάνει, ωστόσο δεν δείχνει να κερδίζει κάποιος από αυτή τη φθορά. Και αυτό είναι σωστό και σίγουρα είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, που φέρει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και που ως όμορο της Ν.Δ. κόμμα θεωρητικά μπορεί πιο εύκολα να διεκδικήσει τους ψηφοφόρους που αποφασίζουν να επιλέξουν την κυβερνητική παράταξη.

Στη δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon, που δημοσιεύθηκε προχθές, η Ν.Δ. υποχωρεί κατά 3,3% με το ΠΑΣΟΚ να κερδίζει 0,8%. Η «δεξαμενή» που γεμίζει είναι αυτή της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης»: των αναποφάσιστων, εκείνων που επιλέγουν να μην απαντήσουν ή δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν, η οποία φτάνει το 22,2% από 18,4% στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας.

Στέλεχος εταιρείας δημοσκοπήσεων που διενεργεί αυτή την περίοδο συνδρομητική δημοσκόπηση, επιβεβαιώνει ότι η Ν.Δ. καταγράφει απώλειες και εμφανίζεται βέβαιος ότι «όσο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στο προσκήνιο, η τάση αυτή θα συνεχίζεται». Το ΠΑΣΟΚ «μάλλον τσιμπάει», αλλά χωρίς να κερδίζει ουσιαστικά, ενώ και εδώ είναι η «γκρίζα ζώνη» που ενισχύεται.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το κύμα δυσαρέσκειας που προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούν τους ψηφοφόρους να κάνουν μισό βήμα. Φεύγουν, δηλαδή, από τη Ν.Δ., χωρίς να κατευθύνονται κάπου συγκεκριμένα. Παραμένουν σε ένα ιδιότυπο πολιτικό κενό. Μπορεί η συμπεριφορά αυτή να σημαίνει ότι υπάρχει προσμονή για κάτι καινούριο. Και μπορεί αυτό το καινούριο να είναι κάποια κίνηση από τον Αλέξη Τσίπρα ή από τον Αντώνη Σαμαρά; «Θα απέφευγα να βγάλω συμπεράσματα με βάση υποθετικά σενάρια. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που απαντούν οι ερωτηθέντες όταν η ερώτηση είναι υποθετική από όταν η ίδια ερώτηση αφορά μια συγκεκριμένη εξέλιξη», σχολιάζει το έμπειρο δημοσκοπικό στέλεχος.

Η κυβέρνηση είναι σαφές ότι τοποθετεί το επόμενο ορόσημο στη ΔΕΘ, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το πως θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό μέχρι τότε σίγουρα θα εξαρτηθεί από το εάν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τον δημόσιο διάλογο με νέες αποκαλύψεις. Επίσης, κρίσιμο είναι να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι χωρίς κάποια μεγάλη πυρκαγιά, που επίσης θα δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσεων.

Και στη ΔΕΘ, με όχημα την προοπτική ενίσχυσης του εισοδήματος μέσα από στοχευμένες παροχές και φοροαπαλλαγές, θα επιδιωχθεί ανάταξη του κλίματος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην πράξη θα φανεί αν μπορεί και να πραγματωθεί.

