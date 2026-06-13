Νέα φωτιά στην Κορινθία – Πυρκαγιά και στα Μέθανα

Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Σκαλωσιά στο δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Η φωτιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Σχίνος επίσης στον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε βραχώδες και δύσβατο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Μέθανα. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

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