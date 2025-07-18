Πλεύρης: Θα γίνει σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός για την δομή στην Κρήτη

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του περιφερειάρχη Κρήτης, των δημάρχων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων και του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι η νέα δομή πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρόνο που δεν θα εξυπηρετεί τις ανάγκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναφέρουν πηγές του υπουργείου και ξεκαθάρισε ότι σε κάθε περίπτωση, θα γίνει σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την ανάγκη να αξιοποιηθεί η πρόταση του περιφερειάρχη, σχετικά με την προσωρινή παρουσία τριών χώρων, έναν σε κάθε νόμο, κρίνοντας πως αυτή είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν εικόνες που είχαν παρατηρηθεί στο άμεσο παρελθόν και ζήτησε από τους τρεις δημάρχους να του υποδείξουν συγκεκριμένους χώρους ενώ συζήτησαν και για τον τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης, διευκρίνισε ότι το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα συνδράμει στη χρηματοδότησή τους.

Παράλληλα, ανέφερε πως για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία αναστολής του ασύλου, έχουν διασφαλιστεί θέσεις είτε σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (ΠΡΟΚΕΚΑ) της Ελληνικής Αστυνομίας είτε σε δομές του υπουργείου που θα διατεθούν προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιείται η κράτηση. Κατά συνέπεια, εκτίμησε πως στην πλειονότητά τους οι αφιχθέντες δεν θα επιβαρύνουν την Κρήτη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι προσωρινοί αυτοί χώροι είναι αναγκαίοι καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν ροές που θα κατευθυνθούν απευθείας στο νησί.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη και ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων 'Ασυλο, Δημήτρης Γλυμής.

