Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Όλα όσα θα έλεγαν τα ζωάκια αν έκαναν stand up comedy»

Με αφορμή την αγαπημένη του σκυλίτσα Ήρα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Pet Stories και μίλησε για τη βαθιά σχέση που τους συνδέει εδώ και 16 χρόνια. Ο γνωστός stand-up comedian αποκάλυψε ότι τη γνώρισε μέσα από τη δράση του για τις στειρώσεις αδέσποτων σκύλων, τονίζοντας πως στην πραγματικότητα ήταν εκείνη που τον «διάλεξε».

Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη και την ευαισθησία του για κάθε ανυπεράσπιστο πλάσμα, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια ενιαία πολιτική διαχείρισης των αδέσποτων και για μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση απέναντι στα ζώα, ενώ δεν έκρυψε την οργή του για τα περιστατικά κακοποίησης.

Tι θα έλεγαν τα σκυλάκια αν έκαναν stand up comedy;

Τέλος, μίλησε για την πρωτοβουλία του να δωρίζει απινιδωτές σε κάθε πόλη που επισκέπτεται με την παράστασή του, θέλοντας όπως είπε να αφήσει πίσω του κάτι ουσιαστικό και χρήσιμο για την τοπική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

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