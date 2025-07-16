Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μήνα με τον μήνα, με κάθε ανακοίνωση για την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, παγιώνεται η εικόνα της υπεραπόδοσης και άρα της διαμόρφωσης ενός δημοσιονομικού χώρου σημαντικής έκτασης. Ενός χώρου που θα …μεταφραστεί σε μια λίστα μείωσης φόρων στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.



Η εξάμηνη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνει μια υπέρβαση φορολογικών εσόδων συνολικού ύψους 2,3 δισ ευρώ. Υπέρβαση που αυξάνεται ραγδαία μήνα με το μήνα. Το Μάιο βρισκόταν στα 1,67 δισ ευρώ και 1,3 δισ ευρώ τον Απρίλιο. Δηλαδή 1 δισ ευρώ μέσα σε 60 ημέρες.



Στα τέλη Αυγούστου, η κυβέρνηση θα έχει μια πολύ καλή εικόνα για το πού θα …κάτσουν τα τελικά μεγέθη σχετικά με τα έσοδα κάνοντας και τις απαραίτητες προβολές. Ο κωδικός των εσόδων από ΦΠΑ (υπέρβαση 271 εκατ ευρώ το πρώτο 5μηνο χωρίς να έχει αρχίσει η τουριστική σεζόν) είναι κομβικός ώστε να ξεκαθαρίσει το οικονομικό επιτελείο τι μπορεί να θεωρηθεί ως μόνιμο έσοδο από την πάταξη της φοροδιαφυγής και για να «αβγατίσει» τον ήδη υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο.



Έναν χώρο ήδη 1,5 δισ ευρώ (1 δισ ευρώ από την περσινή υπεραπόδοση του προϋπολογισμού +500 εκατ ευρώ από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής που σημαίνει ότι συγκεκριμένες αμυντικές δαπάνες δεν προσμετρώνται στο όριο εξόδων που έχει τεθεί για κάθε κράτος μέλος με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες). Επομένως, Ιούλιος και Αύγουστος είναι κομβικοί μήνες, θα καθορίσουν αν το πακέτο παροχών θα ξεπεράσει τα 2 δισ ευρώ ου μη και να προσεγγίσει τα 2,5 δισ ευρώ.



Εδώ και τουλάχιστον 1,5 μήνα, έχουν αρχίσει στο Υπουργείο Οικονομικών να διαμορφώνουν τη λίστα των δυνητικών παρεμβάσεων προς όφελος πρωτίστως της μεσαία τάξης κι ας μην ξέρουν ακριβώς πόσα μπορούν να …ξοδέψουν.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων:

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Μείωση συντελεστών και πρόσθεση κλιμακίων με στόχο την ελάφρυνση των εισοδημάτων εκείνων κυρίως μεταξύ 20.000 - 50.000 ευρώ

Υπό συζήτηση και η τιμαριθμοποίηση της αν και υπάρχουν και ισχυρά αντεπιχειρήματα

Φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά. Αύξηση του αφορολόγητου κι άλλες στοχευμένες φοροελαφρύνσεις.

Στεγαστική Κρίση. Μέτρα που θα τροφοδοτήσουν ένα σοκ προσφοράς όπως επανειλημμένα έχει αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης . Ένας συνδυασμός αφαίρεσης γραφειοκρατίας και εμποδίων (πολεοδομικά εμπόδια π.χ. για τα ακίνητα των servicers) σε συνδυασμό με κίνητρα και αντικίνητρα προς ιδιοκτήτες με κλειστά ακίνητα.

. Ένας συνδυασμός αφαίρεσης γραφειοκρατίας και εμποδίων (πολεοδομικά εμπόδια π.χ. για τα ακίνητα των servicers) σε συνδυασμό με κίνητρα και αντικίνητρα προς ιδιοκτήτες με κλειστά ακίνητα. Τεκμήρια. Αναμένεται η μείωση τους κατά 30%

Τέλος επιτηδεύματος. Υπό συζήτηση η κατάργηση του και για τις επιχειρήσεις

Εισφορές. Η κυβέρνηση «χρωστάει» μισή μονάδα μειώσεων ακόμη

Επιμέρους εισοδηματικές ενισχύσεις στοχευμένες στους πιο αδύναμους

