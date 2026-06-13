Καταγγελία του διαιτητή Τσιμπούρη: Κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα στο σπίτι του

Σοβαρή καταγγελία από τον Γιάννη Τσιμπούρη. Ο Έλληνας διαιτητής κατήγγειλε πως τα ξημερώματα του Σαββάτου, κουκουλοφόροι επισκέφτηκαν το σπίτι του στη Μεσσήνη και έγραψαν στους τοίχους συνθήματα με σπρέι.
Ο διαιτητής μάλιστα εξέφρασε στις αρχές τους φόβους του για τη δική του ασφάλεια αλλά και αυτή της οικογένειάς του.
Ο Γιάννης Τσιμπούρης είχε διευθύνει το Game 1 και το Game 3 μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στους τελικούς της Stoiximan GBL.
Υπενθυμίζεται πως προ ημερών, η Βάσω Τσαρούχα είχε καταγγείλει πως περίπου 50 άτομα βρέθηκαν έξω από το σπίτι της, φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου, πέταξαν τρικάκια και έβαψαν με σπρέι τοίχους.
Πηγή: sport-fm.gr
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