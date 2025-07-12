Με τετραπλάσιους ρυθμούς από τον αρχικό στόχο «τρέχει» το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού ενισχύοντας τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ότι και εφέτος οι δημοσιονομικές επιδόσεις της οικονομίας θα κινηθούν σε επίπεδα ρεκόρ.

Με βάση αυτά τα θετικά δεδομένα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζονται ήδη τις προτάσεις για τις μειώσεις φόρων στη μεσαία τάξη, τις ενισχύσεις στις ευάλωτες ομάδες, παράλληλα με τις παρεμβάσεις για το στεγαστικό, προκειμένου εντός του Αυγούστου θα ληφθούν οι οριστικές κυβερνητικές αποφάσεις για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Προς το παρόν, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, μετά την έγκριση της ρήτρας διαφυγής στο Eurogroup, οι σχεδιασμοί για το πακέτο ΔΕΘ αφορούν παρεμβάσεις δημοσιονομικού κόστους 1,5 δισ ευρώ.

Ο προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουάριος - Μάιος έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,343 δισ. ευρώ, σε υπερτετραπλάσια επίπεδα από τον στόχο του 1,055 δισ. ευρώ που είχε τεθεί - εξέλιξη που αποδίδεται στην υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων λόγω των μέτρων περιστολής της φοροδιαφυγής και των ισχυρών αναπτυξιακών επιδόσεων της οικονομίας.

Αυτοί οι δύο παράγοντες αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική τους στο επόμενο διάστημα γεγονός που δημιουργεί στο οικονομικό επιτελείο βάσιμες προσδοκίες ότι και εφέτος το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα υπερβεί το ποσό των 10 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του επικαιροποιημένου στόχου για πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ προς νέα υψηλότερα επίπεδα προς το 4%. Άλλωστε και πέρυσι, παρά τους συγκρατημένους αρχικούς στόχους του προϋπολογισμού το πρωτογενές πλεόνασμα εκτοξεύτηκε στα 11,4 δισ. ευρώ ποσό που ισοδυναμεί με το 4,8% του ΑΕΠ.

Στο «τραπέζι» το πακέτο της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει νέες μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς, ενισχύσεις για τους ευάλωτους και παρεμβάσεις για το στεγαστικό.

Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων περιλαμβάνονται:

- Μειώσεις φόρων για τα μεσαία εισοδήματα με παρεμβάσεις σε κλιμάκια και συντελεστές της φορολογικής κλίμακας.

- Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά για τη στήριξη των οικογενειών, ενώ στα σενάρια περιλαμβάνεται και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου.

- Μείωση της φορολογική επιβάρυνσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, παράλληλα με τη χορήγηση κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια που κατέχουν.

- Ενισχύσεις προς ενοικιαστές για να ανταπεξέλθουν από το υψηλό κόστος των ενοικίων.

- Ρύθμιση για να ξεμπλοκάρουν από πολεοδομικά και άλλα προβλήματα και να διατεθούν προς πώληση στην αγορά 35.000 ακίνητα που βρίσκονται σήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των servicers.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.