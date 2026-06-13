Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η τρύπα του όζοντος μεγαλώνει και η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τον ήλιο πιο επιθετικό, με αποτέλεσμα η έκθεση σε αυτόν να γίνεται πιο επικίνδυνη.

Όμως, στη σκιά αυτής της προειδοποίησης, υπάρχουν και οι πολύ ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχική μας υγεία.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες μιλούν για τις ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου και εξηγούν γιατί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε «ελαφρά τη καρδία» τις προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητά του και τη σχέση του με τη γήρανση.

Καλεσμένη είναι η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια Δέσποινα Τσόκου, η οποία μιλάει για τα «σημάδια» του ήλιου στο σώμα της αλλά και τις θετικές επιδράσεις που είχε ο ήλιος στην ψυχολογία της, όταν μετακόμισε στην Ελλάδα.

Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για την περιποίηση των ποδιών, που είναι απαραίτητη το καλοκαίρι και για τις ωτίτιδες.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Οι επιπτώσεις του ήλιου στο σώμα και την ψυχολογία της Δέσποινας Τσόκου:

Δείτε το trailer

Πηγή: skai.gr

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